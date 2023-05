A korábbi szerződéshosszabbítások, igazolások után újabb remek hírrel szolgált az SZKKA hivatalos portálja: a csapat jobbszélsője, Varga Nikolett is aláírta új kontraktusát, tehát a következő idényben is biztosan a Szombathelyi KKA játékosa lesz.

A korábban Székesfehérváron, MTK-nál, Siófokon és Kecskeméten is szereplő tapasztalt szélső 2018-ban érkezett először Szombathelyre, majd egy egyéves kozármislenyi kitérő után tavaly nyáron tért vissza a vasi klubba, ahol az eddig eltöltött négy szezon alatt igazi közönségkedvenccé vált. Niki számára nem is volt kérdés a közös folytatás.

– Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is itt lehetek – fogalmazott a klub honlapján Varga Nikolett. – Nem is jutott eszembe, hogy máshol folytatnám a kézilabdát. Itt érzem itthon magam, itt vannak a barátaim, kiválóan működik a szakmai munka és minden egyes nap megvan a motivációm, hogy segítsek a klubnak. Minden nap azon dolgozunk a jövőben is, hogy Szombathely városának és a szurkolóinknak NB I-es kézilabda csapata legyen.