Szoros első félidőt követően, a másodikban már nem tudott komoly veszélyt jelenteni az Egis Körmend a Zalaegerszegre (91-78), így a bronzcsatában 1-0-ra vezet jelenleg a ZTE.

– Jól kezdtük a meccset, mindent úgy csináltunk, ahogy megbeszéltük, jól ment a dobás is, védekezésben pedig voltak jó labdaszerzéseink. Ezen az úton kellett volna továbbhaladni szünet után is – idézte fel a szerdai találkozót Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – A harmadik negyedben védekezésben váltunk dekoncentráltakká, sorra jöttek a könnyű zalai kosarak, így ritmust vesztettünk támadásban is. Próbáljuk kitölteni a Chambers által keletkezett űrt, játékunk folyamatosan változik és egyre jobban alkalmazkodik a kialakult helyzethez, ahhoz, hogy ő nincs. Légiósunk már elkezdte a mozgásokat, de visszatérése még erősen kérdéses. Ettől függetlenül ez a két csapat nagyjából egy súlycsoportban van, de nyilván, több kell tőlünk az egyenlítéshez szombaton. Ugyanazt tudom mondani, amit korábban, a motiváltabb csapat nyer. A második félidőben szerdán a ZTE volt motiváltabb, mi pedig nem tudtunk váltani akkor, amikor arra szükség lett volna.

Szembetűnő volt a felek félidei statisztikájában, hogy míg a bírók 22 büntetőt dobattak a ZTE-vel, addig a Körmend javára négyet ítéltek be. Nem csoda, hogy nehezen tudta türtőztetni magát a piros-fekete kispad.

A zalaegerszegi hírportál szerint a szerdai meccs lefújása után két egyházasrádóci fiatal trágár kiabálással hergelte a hazai szurkolókat. Körmendi szemtanúk szerint az eset pont fordítva történt. A csarnokból kifelé haladó két egerszegi fiatal kezdett heves gesztikulációba és szájkaratéba a vasiak irányába, de a biztonságiak szerencsére időben közbeléptek, így nem fajult tettlegességig az eset. Ennek ellenére a zalaegerszegi rendőrök rendbontás miatt a 16 éves és 18 éves egyházasrádóci testvérek ellen indítottak eljárást.