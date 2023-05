Fordulás után Pot megszerezte a második, Cowels a harmadik hazai triplát – fordított a Falco (23. perc: 48-46). Jól, lendületesen tért vissza a pályára a házigazda! Időkéréssel próbálta megtörni a vasiak lendületét az Alba – sikerrel, 7-0-át repesztett. 51-55-ös állásnál Konakov mester is időt kért. És a Falco pechjére Pot térdsérülést szenvedett, az öltözőbe kényszerült – már nem is tért vissza a pályára... De nehézségei ellenére rendezte sorait a házigazda, ismét fordított (59-57). Keményedett a csata, fokozódott a feszültség. A záró játékrész 65-62-es állásról kezdődött. Fej, fej mellett haladtak a csapatok, váltott vezetéssel, nem bírtak egymással. Vojvoda húzta a fehérváriak szekerét, hazai oldalon Tiby szorgoskodott. Fogyott az idő, fokozódott az izgalom. Kőkeményen védekezett a Falco, és Perl vezérletével némi előnyt épített ki magának (38. perc. 80-76). Az utolsó bő egy perc 82-77-ről kezdődött. Vojvoda triplát rontott, majd Keller duplát vétett. Pongó faultolt, Perl pedig mindkét büntetőjét bedobta (84-77). Maradt 13 másodperc. Diong egy büntetője már nem számított (84-78). Nagy csatát nyert meg a Falco!

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc állása: 2-1 a Falco javára. A felek pénteken (18.15) Fehérváron folytatják.

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: - Egy Falco-Alba meccs mindig nagy csatát hoz, most sem történt másként. Jól kezdtünk, de az első félidőben vétettünk hibákat, eladott labdákból például több pontot kaptunk. A második félidőben már jobban védekeztünk, így okosabban is tudtunk támadni. A vége egylabdás meccs lett - örülök, hogy nyertünk! A győzelemhez most is nagyon kellett a szurkolóink támogatása. Már csak egy meccsre vagyunk a bajnoki címtől - de tudjuk, hogy pénteken kegyetlenül nehéz mérkőzés vár ránk Székesfehérváron!

Alejandro Zubillaga Jimenez: - A mérkőzés méltó volt egy bajnoki döntőhöz - jár a dicséret a játékosoknak, a szurkolóknak. Végig jól harcoltunk, végig meccsben voltunk, talán az zavart meg minket, hogy a magas embereink faultproblémákba kerültek. Hiszek a csapatomban, tudom, hogy erősek vagyunk, és nagyon bízom benne, hogy visszatérünk még Szombathelyre!