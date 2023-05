Tavaly szeptember közepén rajtolt el Répcelakon a több mint 40 éves múlta visszatekintő, immáron Horváth West-Bau Amatőr Tekebajnokság néven futó tömegsport versenysorozat. A 2022/23-as szezonban 11 csapat, és közel 80 tekés lépett pályára a hétfői és pénteki versenynapokon, a négy fős együttesek pedig egyenként 60 vegyes gurításos, ember-ember elleni párharcokban vívtak meg egymással a pontokért. A hagyományosan rendkívül sportszerű, baráti hangulatban zajló vetélkedő május elején zárult le egy egyenes kiesés rendszerű egyéni versennyel, amely a sokszoros bajnok Neubauer Andrea sikerét hozta.

A bajnoki versenyfutás (135 alapszakasz, illetve a rájátszás mérkőzését követően) az Aurum első csapatának győzelmével fejeződött be, az abszolút egyéni kategóriában Neubauer Andrea (Aurum), az amatőr férfi kategória pedig a répcelaki Szuperligás tekecsapat együttes edzője, Kiss Zsolt (Aurum) győzelmével zárult. Az amatőr hölgyek vetélkedőjében szintén Neubauer Andrea állhatott fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára, a 65 év felettiek külön versenyét Varga Péter (Aurum) zárta az élen, míg a 18 év alattiak között Varga Bence (Kétjobbkezesek) bizonyult a legjobbnak. A szervezők díjazták a legnagyobb fát ütőket is: Neubauer Andrea 323 egységgel nem csak a női, de a teljes mezőny legjobbja lett, az aurumos Bődi József pedig 312 fával zárt a férfi mezőny élén. A bajnokságban most szünet következik, de szeptemberben jön a folytatás, amelyre a rendezők szeretettel várják az új csapatokat, játékosokat is.