Szerdán kezdődik és május 28-ig tart Varazsdon a X. férfi és női teke csapatvilágbajnokság. A versenyen 17 nemzet férfi és női válogatottja vesz részt. A magyar férfiválogatott szerdán Svédországgal, szombaton Olaszországgal, hétfőn Bosznia-Hercegovinával, majd szerdán a legutóbbi vb-döntős Németországgal játszik. Az első két kettő jut a nyolc közé, a legutóbbi vb-n a négy közé jutásért búcsúzott a válogatott. A magyar együttes nincs könnyű helyzetben: szombaton elhunyt Csányi Béla szövetségi kapitány, míg a másodedzőnek, a répcelakiak trénerének, Kiss Zsoltnak másfél hete leszakadt a retinája, megműtötték. Az orvosok hozzájárulásával azonban Kiss elutazhat Varazsdra.

– Nagy köszönet az engem műtő dr. Bátor György főorvos úrnak és a Markusovszky Kórház szemészeti osztályának, elképesztően lelkiismeretesen tették a dolgukat, nagyon hálás vagyok nekik – mondta Kiss Zsolt. – Jól vagyok, nincs akadálya, hogy a válogatott mellett legyek. Csányi Béla halálával nagyobb felelősség hárul rám, kvázi én lettem az elsőszámú szakmai irányító. Béla ikon volt, aki pótolhatatlan. Ami az esélyeket illeti, a német válogatott nem csak a csoportunk, hanem a vb nagy esélyese, a másik továbbjutó hely nagy valószínűséggel közöttünk és a Kiss Tamással felálló olaszok között dől el. Sérülés miatt Kiss, Járfás és Nemes is kidőlt, de így is erős kerettel utazunk, a hétvégi répcelaki mini-edzőtáborban szép eredményeket értek el a fiúk. Sokat várok a két, immáron rutinos répcelaki játékostól is. A csapattal olyan eredményt szeretnénk elérni, amelyre büszkék lehetünk: a dobogó a célunk.

A magyar férfiválogatott kerete. Móricz Zoltán, Horváth Zoltán (Répcelak), Zapletán Zsombor, Kozma Károly, Karsai László (Zengő Alföld Szeged), Kakuk Levente, Fehér Zoltán (Zalaegerszeg), Rudolf Balázs (Ritzing), Danóczy Richárd (Győr-SZOL).