Már tavaly is történelmi eredményeket ért el a szombathelyi csapat (egy arany-, öt bronzérem), amit idén sikerült minőségben felülmúlni köszönhetően főként Horváth Lorettának, aki egyéniben és vegyespárosban is egyetemi-főiskolai bajnok lett, női párosban pedig ezüstérmes. Az idén első alkalommal szerepelhettek oktatók, dolgozók is a MEFOB -on – de kevesen neveztek, ezért a hallgatók között játszottak. Sákovics Péter mestertanár férfi párosban ezüstérmes lett a budapesti ELTE-hallgató, Molnár Szabolcs párjaként – aki egyébként Horváth Loretta partnere is volt vegyespárosban.

– Rendkívül büszke vagyok Lorettára, aki testnevelőként és edzőként dolgozik és így is szakított időt a tollaslabda-edzésekre. Remekül sikerült a formába hozása. Talán túlzás nélkül állíthatom, hogy élete formájában játszott az utóbbi időben, aminek két arany és egy ezüstérem lett a végeredménye – értékelt Sákovics Péter, akinek edzőként is volt feladata a MEFOB-on.

A kétnapos erőpróbának a ceglédi Living Sport Tollaslaba Csarnok adott otthont.