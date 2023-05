A pénteki újabb Körmend–ZTE derbi előtt Ferencz Csabát köszöntötte a hazai publikum születésnapja alkalmából. A piros-feketék ikonja szerdán töltötte be 38. életévét.

Akárcsak a második meccset, ezt is remekül kezdte a Rába-parti együttes. Kocsis Tamásék négy perc leforgása alatt 10 ponttal húztak el, úgy tűnt, a pazar hangulat ezúttal a ZTE-re hat bénítólag. Mitchell futószalagon szállította a hármasokat, majd Adams is betalált (17-4), Krasovec pedig kezdte elveszíteni türelmét, pörölt a játékvezetőkkel és a zsűriasztallal is. Smith heves gesztikulációkkal próbálta hergelni a körmendi játékosokat és a közönséget, sikertelenül. A bokájával bajlódó Durázi vállalta a játékot, a 9. percben már pályára is lépett. Kiss Mátyás jóvoltából folytatódott a körmendi triplaeső, kétszer is betalált távolról a vasiak fiatalja – fölényesen 31-14-re hozta az első negyedet a házigazda. Paprikás, ideges hangulatban folytatódott a találkozó, a második etap elején Smith és Cakarun összecsapását követően mindketten technikait kaptak. Smithről nehéz volt eldönteni, hogy kosarazni jött Körmendre, vagy színészkedni. Mitchell ötödik távolijával már 20-ra nőtt a differencia a 13. percben (39-18). Nem sokkal később Edwards és Kiss szemet gyönyörködtető akciója ugrasztotta talpra a csarnokot (45-20). Nem jöttek be a ZTE húzásai, a védekezéssel és a támadásokkal is komoly gondot adódtak. 59-38-cal zárult az első félidő.

A harmadik negyed első felében felváltva potyogtak a kosarak, majd elsősorban a csereként beállt Zsíros hozta fel csapatát 17 pontra (70-53). Mitchell 7. triplájával állt vissza a 20 pontos különbség, ez a hazaiak 12. távolija volt egyébként (75-55). A játékrész hajrájára életjelet mutatott a ZTE, azonban az utolsó másodpercben eleresztett Chambers-hármassal 82-64-ről feszülhettek neki a felek az utolsó 10 percnek. Ostojic és Rakicevic révén kezdtek hajrázni a zalaiak (89-76). A megtáltosodott vendégek folyamatosan faragtak hátrányukon, ám úgy tűnt, későn ébredtek. Ugyanakkor hazai oldalon mindig volt egy-egy idegnyugtató kosár, amivel tisztes távolban maradt a ZTE. Az utolsó percekben nem fért kétség a Körmend győzelméhez.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharcállása: 2-2. A felek vasárnap (18.00) Zalaegerszegen zárják le a bronzcsatát.