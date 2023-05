A martonvásári Brunszvik Kastély parkjában 1360 méter hosszú zárt pályán rendezték az V. Fehér Enikő és Vörös Balázs ultrafutó emlékversenyt. A viadal lényege az volt, hogy ki tud az általa nevezett 6, vagy 12 órás kategóriában minél több kört teljesíteni. A futás végét egy kürt jelezte, mindenkinek meg kellett állnia ott, ahol éppen tartózkodott. A teljesített körök által lefutott távhoz a be nem fejezett kör hosszát is lemérve és összeadva kapták meg a versenyzők a végeredményt. Kategóriájában a sárvári Nagy Katalin és a kőszegi Gurisatti Gábor is az első helyen végzett.

A Vas vármegyei futók helyezései, eredményei. Férfiak, 6 órás, 50-59 év: 4. Horváth Péter (Szombathely) 05:58:53, 47 kör 7. Ugróczky Barna (Perenye) 05:55:41, 46 kör. Nők, 6 órás. –34 év: 1. Nagy Katalin (Sárvár) 05:53:19, 39 kör. 12 órás nyílt verseny (Férfiak, 50-59): 1. Gurisatti Gábor (Kőszeg) 11:55:46, 91 kör. 12 órás ultrafutó bajnokság: 9. Horváth Krisztián (Szombathely) 11:56:06, 76 kör.