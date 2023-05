A szombat esti, Levendula Hotel Algyő elleni bajnoki lesz az utolsó meccse vezetőedzőként Pődör Zoltánnak, aki a bajnokság befejezése után ismét ügyvezetői feladataira szeretne maximálisan koncentrálni - közölte a klub hivatalos honlapja.

Pődör Zoltán döntésének legfőbb oka, hogy a klub két fontos programja is elindult az elmúlt időszakban: álmaik otthona, egy új csarnok már kézzel fogható közelségbe került és ennek a megvalósításához még több energiára van szükség. A másik pedig a nemrég induló Jövő Tehetsége program kézben tartása.

- A feladatomat elvégeztem, jelen pillanatban nem az edzősködéssel tudok tenni a legtöbbet a klubért - fogalmazott a felnőtt csapat jelenlegi trénereként. - Továbbra is bízunk abban, és meg is van esély, hogy ezzel a kerettel feljussunk és jövőre újra az NB I-ben szerepelhessünk, de nekem nem motivációm, hogy az első osztályban edzősködjek. Az én motivációm, hogy a fiatal tehetségeket gondozzam és megtaláljam Szombathelyen azokat a játékosokat, akik következő években eljuthatnak NB I-es, vagy válogatott szintig. Ehhez persze egy megfelelő helyszínre is szükség van, ezért a másik motivációm egy csarnok és olyan központ létrehozása, ahol megfelelő szakmai háttérrel biztosítanánk a női kézilabda jövőjét a következő 25-30 évre - adott betekintést döntésének hátterébe Pődör Zoltán. - Kijelenthetjük, hogy a Szombathelyi KKA felnőtt keretében egy generációváltást hajtottam végre. Azok a tehetségeink, akikkel az elmúlt 7-8 évben egészen kiskoruk óta együtt dolgoztam, alkotják most a felnőtt csapat gerincét. Ez a csapat a jövőben nagyon nagy tették végrehajtására lesz alkalmas és nem csak NB I-es, de nemzetközi szintre eljuttathatja a szombathelyi kézilabdát. Ehhez persze meg kell találnunk a következő 5-10 év játékosait és pontosan ez lesz most a fő feladatom, hogy ezeket a tehetségeket menedzseljem, remélhetőleg egy új csarnokban majd - zárta szavait az SZKKA első embere.