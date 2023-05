A 9700.hu Ingatlaniroda és a SzoESE is biztosan, 2-0-s sikerrel nyerte az elődöntőt.

Elődöntő, eredmények: 9700.hu Ingatlaniroda–Büki TK 58-49. Legjobb dobók: Csiszár D. 14/12, Mitterstiller A. 13, Mondl Sz. 8/3, ill. Kovács B. B. 17/6, Kovács B. 13/3, Szendi K. J. 8. Büki TK–9700.hu Ingatlaniroda 46-61. Ld.: Kovács B. B. 13/3, Fancsali 12/6, Szendi K. 8, ill. Mondl Sz. 19/15, Henrik I. 14/9, Mitterstiller A. 14. SzoESE–Cosmos Home 50-33. Ld.: dr. Popgyákunik B. 13/6, Belogh Z. 11, Svajda G. 7/3, ill. Nagy B. 9, Kőhalmi K. 5/3, Horváth D. 5. Cosmos Home–SzoESE 23-38. Ld.: Horváth D. 5, Nagy B. 5, Fekete Z. 4, ill. Gábor M. 10, Kozma M. 8/6, Simon B. 8

Az ötödik helyet a BC Olad szerezte meg, szintén kettős győzelemmel: BC Olad–­S.A.K.K. 71-39. Ld.: Szakály L. 20/18, Jenei F. 12, Berghoffer T. 12, ill. Adorján T. 18, Farkas Z. 12, Faiszt P. 4. S.A.K.K.–BC Olad 45-59. Ld.: Adorján T. 15/3, Pup M. A. 9/3, Németh P. 8/3, ill. Berg­hoffer T. 11, Szakály R. 10, Jenei F. 9/9

A 5–9. hely sorrendje: 5. BC Olad, 6. S.A.K.K., 7. Deck Bistro SE, 8. Répcelaki SE, 9. CVSE Vulkán Fürdő.

– A final four idén is nagy izgalmakat tartogat – vélekedett Esztergályos Róbert, a Vas Vármegyei Kosárlabda-szövetség ügyvezetője. – A 9700.hu címvédőként jutott be a döntőbe, nagy formának örvend, jó esélye van idén is a bajnoki címre. Ám a trónkövetelő SzoESE a szezon során egyszer már legyőzte nagy riválisát – tehát nem esélytelenként lép pályára. A bronzmeccs pedig abszolút kétesélyes. Bízunk benne, hogy idén is jó hangulatban, sok szurkoló előtt zajlanak le a helyosztók.

Vasárnap a kiscsarnok 13 órakor nyit, a belépés ingyenes, büfé lesz. Menetrend, bronzmeccs: Cosmos Home–Büki TK 14.00. Döntő: 9700.hu Ingatlaniroda–SzoESE 16.00.