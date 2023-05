Akárcsak tavaly, idén is Haladás Sportkomplexumban zárul a Vas vármegyei kupasorozat – a döntővel és a bronzmérkőzéssel. Négy megyei I. osztályú csapat lép pályára. Szerdán 15 órakor Rábapatyi KSK–Vép VSE bronzmeccset, majd 17.30-kor Haladás VSE–Király SE finálét rendeznek.

Érdekes a döntő párosítása, hiszen a bajnokságban is e két csapat vív ádáz harcot az aranyért, most a kupában is egymásnak feszülnek. A bajnokságban egyébként a HVSE oda-vissza verte újperinti riválisát, míg a Király a Halmosi Kupa címvédőjeként lép pályára.

– A Haladás Sportkomplexum nem csak az NB II.-es Haladásé, hanem mindenkié, szívesen látjuk az amatőr vasi futballcsapatokat is. A stadion méltó házigazdája lesz a Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupa zárómeccseinek, szeretnénk idén is jó házigazdák lenni – mondta Gál Sándor, a sportkomplexum ügyvezetője.