Az utolsó hazai meccsükre készülő szombathelyiek legutóbbi két meccsükön egy pontot szereztek – pedig papíron előzetesen inkább hat nézett ki. A sereghajtó Újpest otthonában 2-1-re kikaptak a vasiak, majd odahaza 1-1-re végeztek az 5. Diósgyőrrel. Utóbbi mérkőzésen nem sok szó érhette játékukat és csak az utolsó percekben egyenlítettek a borsodiak. Most ismét a zöld-fehérek a meccs esélyesei: a Szekszárd ugyanis 11 ponttal az utolsó előtti, kiesőhelyen a tabellán. Más kérdés, hogy nagy hajrába kezdett a tolnao együttes: előbb 4-4-re végzett Szegeden, majd odahaza 7-0-ra verte az Újpestet. A tolnaiak lemaradása így már csak két pont az előttük álló Kelentől – mindkét hátralévő mérkőzés tehát élet-halál meccs számukra. A versenykiírás szerint az utolsó kettő kiesik, az előtte lévő két csapat osztályozót vív. A fiatalokra épülő Szekszárd ősszel 1-0-ra megverte a Haladás Viktóriát: az volt a sárga-feketék első győzelme a bajnokságban.

– Az NB I.-be nyáron feljutott csapatok – mint a szekszárdiak is – beleerősödtek a bajnokságba – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. – Az FTC és az ETO kivételével a többi együttes – akár otthon, akár idegenben – szoros meccseket játszik. Mai ellenfelünk fiatal és jó csapat, extra motiváció számukra, hogy megőrizzék első osztályú tagságukat. Egy magabiztos Újpest elleni győzelem és egy értékes szegedi pontszerzés után érkeznek hozzánk. Nekünk elsősorban a helyzetkihasználáson kell javítanunk, az utolsó két bajnokin sok lehetőséget puskáztunk el. Nem csak a szekszárdiak számára, nekünk is van tétje a találkozónak: célunk a hatodik hely megszerzése és persze az önbecsülésünkért is játszunk. Fontos, hogy védekezésben a meccs végéig maximálisan koncentráljunk, ne járunk úgy, mint legutóbb a Diósgyőr ellen.

További program. Szombat, 15.00: MTK–ETO. 16.00: DVTK–Puskás Akadémia, Újpest–Mol Fehérvár. 17.00: Szeged–Kelen. Vasárnap, 17.30: Astra–FTC.