A horvátországi Varazsdon rendezték az U14-es fiú és lány teke Világkupát, az U18-eseknél pedig a teke Világbajnokságot. Az U14-es és U18-as fiúválogatott szövetségi kapitánya a Szuperligában szereplő Szentgotthárdi VSE edzője, szakosztályvezetője Tróbert József. A delegációt pedig a Sárvári Kinizsi edzője, szakosztályvezetője, Farkas Imre vezette. Összesen 13 ország kvalifikálta magát a viadalra, az U18-asoknál csapat,- és egyéni versenyt, sprintversenyszámot, párost és vegyespárost is rendeztek. Az U14-es válogatottak egy fiú és egy lányjátékosból, az U18-asok hat-hat fiú és lányjátékosból álltak. Vármegyénket az NB I.-es Sárvári Kinizsi két játékosa, Banai Bence és Balázs Ádám képviselte.

Ami Tróbert József tanítványait illeti, az U14-eseknél Sztojka Miklós napi egyéniben a 6. helyen végzett, míg összetettben az 5. helyen fejezte be a versenyt. Az U18-as fiúknál pedig a fő számban, a csapatversenyben remekül szerepeltek a magyarok. Valamennyi játékos 120 vegyes gurítást teljesített, ezeket összeadva alakultak ki a helyezések. A magyar együttesben Sziklási Tibor 586 fával kezdett, majd jött a sárvári Banai Bence, aki egyéni csúcsot dobva 616 fáig jutott! Harmadikként Várvölgyi Milánt 280 fa után a sárvári Balázs Ádám váltotta, aki 283 fát tett hozzá a válogatott teljesítményéhez. Végül Mazzag Dávid 563 fája zárta a csapatversenyt. A magyar válogatott így 2328 csapatfával bronzérmet szerzett. A világbajnoki címet - a várakozásnak megfelelően - a németek (2474 fa) hódították el, ezüstérmes Lengyelország lett 2359 fával.

Az egyéni számokban is jól teljesítettek a magyarok, vegyespárosban (tandem mix) Sziklási Tibor és Kis-Horváth Luca bronzéremig jutott. A fiúk egyéni viadalában a csapatverseny során a 24 legjobb fát elérő játékos indulhatott - köztük három magyar. A legjobban a remekül dobó Sziklási Tibor szerepelt, aki 628 fával megnyerte a versenyt – azaz világbajnoki címet szerzett. Mazzag Dávid 603 fával a 6. helyen zárt, míg Banai Bence nem tudott rajthoz állni, mert aznap érettségizett. Sprintben a sárvári Balázs az első fordulóban nyert, majd a nyolcaddöntőbe jutásért vívott meccsen esett ki szétdobással. Fiú párosban a vasi páros Banai Bence és Balázs Àdám ez első körben pechesen - szintén szétdobásban búcsúzott.

A lányok is kitettek magukért, párosban és sprintben egyaránt bronzérmet szereztek.

Így tehát a magyar fiú és lány U18-as válogatott összesen öt éremmel - egy arany, négy bronz - tért haza Varazsdról. Ennyi érmet U18-as magyar tekeválogatott csupán egyszer, 2013-ban szerzett a hazai zalaegerszegi világbajnokságon.

- Sajnos a rendezés és pálya katasztrofális volt, az első napon reggel 17 dobás után elromlott a pálya, de a horvátokat ez nem hozta ki sodrukból, várták, míg magától megjavul minden – mondta Tróbert József. – Persze nem javult, így valahonnan kerítettek több szerelőt, akik többszöri nekifutásra közel működőképes állapotba hozták a nyolcsávos pályát. Szerencsére volt egy hatsávos pálya is a létesítményben, így az U14-esek ott szerepeltek. Óránként változott a versenykiírás, gyakorlatilag egy nappal később kezdődött a verseny - ilyenre még sosem volt példa a vb-k történetében. Ráadásul a szervezők a pályát valamilyen eddig nem megszokott anyaggal kezelték, emiatt a golyó úgy csúszott, hogy megfogni is alig bírták a játékosok, hiába próbálkoztunk a bevált szerekkel. Szerencsére nekünk magyaroknak sikerült alkalmazkodnunk az áldatlan állapotokhoz. Jól sikerült a formaidőzítés is, a fiúk hozták, amit tudnak – sőt, néhányan még felül is múlták önmagukat.

A játékosok betartották a taktikát, az utasításokat, nagyon büszke vagyok rájuk. Akár még több érmet is szerezhettünk volna, ha Banai Bencének nem kell hazamennie, mert ha azt dobja, amit a csapatversenyen, akkor ő is dobogón zár, illetve Sziklási Tibinek egy fán múlott az összetett bronzérem. De Bence így is remekül szerepelt - egyéni csúcsot dobni egy világeseményen csak az igazán kivételes sportolók képesek. A másik vasinak, Balázs Ádámnak ez volt az első vb-je, ő is jól teljesített. Végül de nem utolsó sorban nagy köszönet Farkas Imre delegációvezetőnek, aki nagy segítséget nyújtott számunkra. Úgy érzem, az előzetes várakozást jócskán felülmúlva zárt a lány és a fiúválogatott is.