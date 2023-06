A tavalyi, pécsi Final Four emlékezetesre sikerült. A Celldömölk ugyan megnyerte az alapszakaszt, majd három emberrel játszva a döntőt is, ám a mecsekaljaiak óvtak, így végül a szövetség a hatodik helyre rangsorolta a vasiakat. Akkor a celliek iráni légiósa az engedélyezett három helyett négy bajnokságban is játszott, ezért reklamáltak és óvtak – sikeresen – a pécsiek. Ezúttal a fővárosi Ormai László Sportcsarnokban rendezik a férfi Final Four-t. Az alapszakaszt a Pécs nyerte, második a Celldömölk, harmadik a Komló, negyedik a Soltvadkert lett. A szombati elődöntőben a Celldömölk a Komlóval, a Pécs a Soltvadkerttel csap össze. A bajnokságban a Cell odahaza 8:2-re, Komlón 8:5-re nyert.

– Természetesen nagyon készülünk a hétvégére, de most csak az első, Komló elleni meccsre fókuszálunk – mondta Klampár Tibor, a Celldömölk I. vezetőedzője. – Remélem harmadszor is megverjük a komlóiakat. Világéletemben maximalista voltam, azt várom, hogy bejutunk a döntőbe és ott is nyerünk – vélhetően majd a pécsiekkel csapnánk össze. A srácok jó formában vannak, lelkiismeretesen készülnek, remélem „harapnak” hétvégén. Semleges terepen rendezik a négyes döntőt, de valamennyi asztaliteniszezőm jtöbbször is átszott már a csarnokban. Gondot okoz, hogy indiai légiósunk Shetty Sanil még nem érkezett meg, remélem legkésőbb szombatig befut a repülőgépe.

Program. Szombat. 15.00, elődöntők: PTE PEAC Kalo-Méh I.–Soltvadkerti TE, Celldömölki VSE Swietelsky-Vulkán Fürdő I.–Hügiéne Bt. Komló. Vasárnap, 15.00: bronzmérkőzés, döntő.