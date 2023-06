A vasiak Székely Tiborral kezdték, majd a 6. fordulót követően Markó Edinával folytatták a bajnokságot. A zöld-fehérek a 6. helyen fejezték be az őszi szezont, majd a tavaszi tíz bajnokin négy győzelem, egy döntetlen, öt vereség a mérlegük, 13 pontot tettek hozzá az őszi 15-höz – így 27 pontot szerezve a 6. helyen zárták a bajnokságot. Bár a futballban nincs „ha”, de ha a szombathelyieket nem sújtja valami egészen elképesztő sérüléshullám, előbbre is végezhettek volna. Ráadásul a sérülések szinte kivétel nélkül súlyosak voltak, több játékost műteni is kellett. A teljesség igénye nélkül hosszabb időre - hónapokra - kidőlt Schildkraut Fruzsina, Balogh Henrietta, Camila Baccaro, Szil Tünde, Nagy Vanessza, Urbán Viktória, Marlo Sweatman, Jelena Koprena, Németh Mirtill, Kiss-Lantos Hanna. Azaz szinte valamennyien meghatározó, kezdőjátékosok. Közülük Balogh, Nagy és Kiss-Lantos jelenleg is sérült. És bármennyire is ügyesek voltak a helyükre lépő akadémisták, az látszott: még nem a jelen, hanem a jövő játékosai (lehetnek).

– Nagyon hosszú, több mint kilenchetes, jól sikerült felkészülésen voltunk túl, az edzőmérkőzéseken is jó eredményeket értünk el – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. – Viszont már a felkészülés során sorra estek ki a játékosok, főleg a középpályán fogyatkoztunk meg, hiszen Sweatman, Urbán és Németh Mirtill is kidőlt. Ezek nem izom, hanem kontaktsérülések voltak. Emellett akadtak olyan játékosok, akik ősszel még sérültek voltak és hosszabb kihagyás után tértek vissza. Őket vissza kellett építeni a csapatba, úgy, hogy közben eredményesen szerepeljünk. Sajnos tavasszal nem nagyon volt olyan, hogy egymás után kétszer ugyanazt a kezdőcsapatot tudtam volna pályára küldeni. A fiatalok meghálálták a bizalmat, jó teljesítménnyel rukkoltak elő, de korukból adódóan hullámzó teljesítményt nyújtottak. A legjobb meccsünk a győri kupaelődöntő volt, ahol nagyon pici, pár perc hiányzott a fináléba kerüléshez – vezettünk, végül 3-1-re kikaptunk.

- A vereség ellenére itt futballoztunk a legtaktikusabban, leglátványosabban. Emellett a Szeged, Szekszárd és Astra elleni hazai mérkőzések is nagyon jól sikerültek, jó csapatok ellen nyertünk, magabiztosan játszva. Az újpesti vereség miatt nagyon csalódott vagyok, a helyzeteink bőven megvoltak, de hiányzott a maximális koncentráció. Pici hiányérzetem azért van, mert reálisan nézve az 5. helyet megérdemeltük volna, már csak azért is, mert az előttünk végzett Diósgyőrt idegenben megvertük, itthon döntetlent játszottunk. Igaz az is, hogy a mögöttünk álló csapatok ellen sok pontot elhullajtottunk. A mezőny első négy csapata kiemelkedett a mezőnyből, a következő négy – velünk együtt – volt a következő kalap, majd következett az utolsó négy helyezett. Ami a játékosaimat illeti, csapatként nyújtottunk jó teljesítményt, mindenkinek voltak jó és rosszabb meccsei. A legstabilabb teljesítményt Gődér Brigitta nyújtotta, őt emelném ki.

– Még edzésben vagyunk, emellett különböző méréseket végeznek a játékosokkal, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb edzésprogramot kapja meg – folytatta Markó Edina. – Majd pihenőre vonulnak a lányok, az egyéni edzésprogramot június 26-án kezdik el, a közös felkészülés pedig július 10-én indul. Ami a játékosmozgást illeti, van egy büdzsénk, amibe bele kell férni, ennek alapján igazolunk. És persze az akadémiáról kijövő tehetségekre is építünk, a jövő csapatát is építjük. Egyelőre egy távozónk van, az uruguayi Camila Baccaro már hazautazott.