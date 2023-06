Még 2019 végén született meg az a jogszabály, ami alapján a labdarúgásban tíz akadémia kiemelt státuszúként folytathatta megkezdett munkáját. Közéjük tartozik az Illés Akadémia is. Ezt követően az MLSZ megállapította az akadémiák alatti szinteket: a tehetségközpontokat, a körzetközpontokat és a grassroots klubokat. A szomszédos vármegyékből az Andráshidával és az Ajkával kötött már szerződést az Illés Akadémia. A Vas vármegyei körzetközpontok közül a Lurkó UFC-vel már az akadémia megalakulása óta szoros a kapcsolat. Tavaly a Sárvárral írt alá megállapodást az Illés Akadémia, most pedig a Haladás VSE-vel.

– A gyakorlatban már eddig is megvolt a kapcsolat az Illés Akadémia és a Haladás VSE között, amit ezzel a megállapodással frissítettünk fel – mondta Bakos Roland, az Illés Akadémia szakmai igazgatója. – Itt van előttünk a közös érdek, a közös cél: olyan utánpótlás-nevelést végezni, ami által a szombathelyi és Vas vármegyei gyerekek itt maradnak helyben, és a számukra legmegfelelőbb szinten tudják űzni ezt a csodálatos sportágat. azt szeretnénk elérni, hogy a leginkább rátermettek a Szombathelyi Haladásban mutatkozzanak be a felnőttek között.

– Még 2016-ban vettük át és építjük azóta a Haladás VSE labdarúgó-utánpótlását. – jelezte Somfalvi Csaba, a Haladás VSE labdarúgó-szakosztályvezetője. – Arra törekedtünk a magunk mögött hagyott időszakban, hogy akik képesek voltak rá, azok kerüljenek folyamatosan feljebb és feljebb. Mindez eddig is remekül működött a HVSE és az Illés Akadémia között, melyet most az új utánpótlás-struktúra alapján szerződéses formába is öntöttük. A felfelé áramoltatás évek óta sikeresen működik közöttünk. A 2006 és 2009 között született játékosok közül több HVSE-nevelés került már az akadémiára, akik ott is kiválóan teljesítenek, ugyanis nagyon jó kezekben vannak.