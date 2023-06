Az Egis Körmend két játékosa, Siyani Chambers és Wendell Mitchell is bekerült a “Eurobasket.com All-Hungarian League First Team 2023”-as ötösbe, ahol a teljes bajnokság legjobbjai kaptak helyet - adta hírül a Rába-parti klub hivatalos közösségi oldala. Csapatunk két játékosa mellett bekerült még Perl Zoltán (Falco), Mitchell Smith (ZTE) és Michael Hughes (Kaposvár). Chamberst az Eurobasket.com a bajnokság legjobb mezőnyjátékosának is választotta.