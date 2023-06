Nikola Djogo az Egis Körmend első új igazolása – jelentette be a Rába-parti klub hivatalos közösségi oldalán pénteken délben.

Az Egis Körmend első nyári szerzeménye, a Notre Dame egyetemen kezdte tanulmányait, ahol három évet töltött. Egyetemi éveit a Northeastern Huskiesnál fejezte be. Európai karrierjét a Split csapatánál kezdte meg, ahol egy sérülés véget vetett a szezonjának. A kanadai-horvát játékos két meccsen, a Cibona (horvát első osztály) és a Buducnost (ABA liga) ellen 13,5 pontot, 2,5 lepattanót, 2 labdaszerzést és 1 gólpasszt átlagolt. A 4-es és 3-as poszton bevethető, 203 cm magas, balkezes játékos egy éves szerződést kötött az Egis Körmend csapatával, amely a sikeres orvosi vizsgálatokat követően lép életbe. Nikola a 13-as mezszámot viseli majd.

– Nagyon örülök, hogy sikerült Nikolával megállapodni – nyilatkozta az új játékos kapcsán Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője, akivel szintén a napokban hosszabbított a vasi piros-fekete egyesület. – Egy nagyon sokoldalú játékosról van szó, aki több poszton is bevethető. Alsó poszton és a hármas vonalon túlról is veszélyes. Az előző szezonban sérülés hátráltatta, de most már felépült és szeretné újra felépíteni magát. Biztos vagyok benne, hogy nagy segítségünkre lesz a következő szezonban – bizakodott a körmendiek trénere.

Így már ”csak” négy légióst kell igazolniuk a Rába-partiaknak a meglévő magyar mag mellé. Kocsis Tamás egyébként korábban úgy vélekedett lapunknak, hogy a magas poszton játszókat alaposan meg kell fizetni, ha az adott klub eredményt akar elérni. A körmendiek trénerének edzői filozófiája szerint inkább az irányító posztra kellene többet áldozni, végső soron ezen a poszton játszók szabnak fazont a csapat játékának. Annyiban biztos előnyt jelentene a FIBA Európa Kupában való indulás, hogy ezáltal kicsit lejjebb lehet törni a kosarasok, illetve ügynökeik kívánalmait, hiszen ahogy tavaly láthattuk, a nemzetközi porond jó ugródeszka volt Mike Moorenak és Brandon Parrishnek is.

