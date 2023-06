Manchester City (angol)–Internazionale (olasz) 1-0 (0- 0). Isztambul, 71 412 néző, vezette: Marciniak (lengyel). Manchester City: Ederson – Akanji, R. Dias, Aké – Stones (Walker, 82.), Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne (Foden, 36.), Gündogan, Grealish – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola. Internazionale: Onana – Darmian (D’Ambrosio, 85.), Acerbi, Bastoni (Gosens, 76.) – Dumfries (Bellanova, 76.), Barella, Brozovic, Calhanoglu (Mhitarjan, 84.), Dimarco – Lautaro Martínez, Dzeko ( R. Lukaku, 56.). Edző: Simone Inzaghi. Gólszerző: Rodri (68.).

Az első félidő első és utolsó negyedórája a Cityé volt, a köztes időszakban az Internazionale dominált. Szünet után a Manchester City futballozott fölényben, helyenként be is tudta szorítani olasz riválisát, A 68. percben Akanji ugratta ki a jobb oldalon Bernadro Silvát, beadását blokkolták a védők, a kipattanót Rodri 14 méterről, két védő mellett a kapu bal oldalába csavarta (1- 0). A gól után az Inter mindent egy lapra tett fel, a helyzetei is megvoltak, de Dimarco előbb a keresztlécre, majd csapattársa, Lukaku hátára fejelte a labdát. A 89. percben pedig Lukaku közeli fejesét védte térddel Ederson. – Vigyázz, Real Madrid, már csak 13 végső győzelemre vagyunk tőled – viccelődött Pep Guardiola, utalva a 14 BL-diadallal rekorder spanyol klubra. – Nem szeretnénk ezután a siker után eltűnni, a következő szezonban még keményebben kell dolgoznunk, hogy újra eljussunk idáig. Az, hogy összejött a győzelem, hatalmas megkönnyebbülés mindenkinek. Mostantól senki nem fogja azt kérdezgetni, mikor nyerjük meg a BL-t. – Gratuláltam a játékosaimnak, nagyszerűen játszottak – mondta Simone Inzaghi. – Nem adnám oda játékosaimat senkiért, mindenki, az egész világ láthatta, hogy miért mondok ilyet. Voltak hibáink, de büszkék lehetünk magunkra. Azon tűnődöm, hogy mi miért történt az utolsó huszonöt percben. Valószínűleg minden meg volt írva előre: keresztléc, egy játékos menti a saját csapattársa fejesét… A Manchester City először nyert Bajnokok Ligáját. Ráadásul ebben az évben a kék-fehérek az angol bajnokságot és az FA-kupát is elhódították. Érdekesség, hogy ugyan mindhárom nemzetközi kupa döntőjében szerepelt olasz csapat, de az Interen kívül az AS Roma (Európa-liga) és a Fiorentina (Konferencialiga) is elbukta a finálét.