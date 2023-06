Celldömölki VSE-Swietelsky Vulkán Fürdő I.-Hügiée BT. Komló 7:3. Budapest, Ormai László Sportcsarnok, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, Final Four, elődöntő.

Párosok: Szita, Both 0:3 (játék nélkül), Fazekas, Jakab-Sabján, Wei Chen 3:1 (1-1). Egyéni, 1. forduló: Fazekas-Szita 3:1, Jakab-Both 3:1, Sabján (játék nélkül) 0:3, Huzsvár-Wei Chen 3:2 (4-2). 2. forduló: Fazekas-Both 3:0, Jakab-Sabján 3:2, Wei Chen 0:3 (játék nélkül), Huzsvár-Szita 0:3 (Huzsvár sérülés miatt feladta) (6-4). 3. forduló: Fazekas-Sabján 3:0 (Sabján feladta) (7-4).

Deja vu érzésük lehetett a celldömölkieknek: csakúgy mint tavaly, idén is a négy helyett csak három játékossal álltak asztalhoz a Final Fourban. Mint ismert, akkor az iráni légiósukat,Amírt tiltotta el a szövetség és bukták el végül a vasiak az asztalitenisz-asztalnál három játékossal megnyert bajnoki címüket a pécsi együttes óvása miatt. Ezúttal is a légióssal akadtak gondok, csak éppen most az indiai Shetty Sanil-al: a játékosnak nem sikerült elintéznie a vízumát, így odahaza, Indiában ragadt.

A vasiak tehát – a tavalyi Final Fourhoz hasonlóan – a Fazekas Péter, Jakab János, Huzsvár Erik – trióval álltak fel, a komlóiak pedig négy emberrel indultak harcba. Mivel Shetty nem játszott, így ellenfelei automatikusan – játék nélkül – nyertek ellen. A celliek tehát jókora hendikeppel, azaz hátránnyal kezdtek. A párosoknál a Fazekas-Jakab duó 3:1-re legyőzte a Sabján-Wei Chen kettőst, a másik párost játék nélkül nyerték a baranyaiak.

Az első egyéni körben Fazekas és Jakab is 3:1-re győzött, az U21-esek meccsén pedig Huzsvár döntő szettes mérkőzésen 3:2-re megverte Wei Chen-t. Shetty meccse ugye játék nélkül elment, így a vasiak az első kör után 4:2-re vezettek. A második körben Fazekas simán verte Bothtot, Jakab pedig fontos győzelmet húzott be Sabján ellen – így ekkor már 6:2-re vezettek a celldömölkiek, elérhető közelségbe került a döntő. Ám jött az újabb csapás, Huzsvár gyakorlatilag nyert állásnál megsérült Szita ellen, nem tudta folytatni a játékot, kórházba szálították. A fiatal asztaliteniszező jobb térde sérült meg, bár pontos diagnózis még nincs, elképzelhető, hogy hónapokat kell kihagynia.

A második kör után 5:4-re vezettek a vasiak. Az utolsó fordulóban Fazekas Sabjánnal, Jakab pedig Wei Chen-nel mérkőzött. Mivel Jakab simán, 3:0-ra legyőzte ellenfelét, így már 7:4 volt ekkor az állás. A szabály szerint pedig annak a csapatnak, amelyik az alapszakaszban előbbre végzett riválisánál, hét nyert meccset elég elérnie, így a Celldömök győzött és bejutott a döntőbe. Emiatt a másik asztalnál a Fazekas ellen 2-0-s hátrányban lévő Sabján feladta a találkozóját. A Celldömölk tehát három emberrel is simán verte a Komlót, a baranyai csapat a játék nélküli meccsek mellett csak Huzsvár sérülése miatt tudott mérkőzést hozni. Azaz rendes meccset egyet sem nyert meg a Cell ellen.

Győzött: Fazekas 3, Jakab 2, Huzsvár 1, Fazekas-Jakab, illetve Wei Chen 2, Szita 1, Szita-Both.

A Celldömölk a vasárnap 15 órakor kezdődő döntőben a Soltvadkertet 7:3-ra legyőző Péccsel csap össze. Immáron a sérült Huzsvár Erik nélkül.