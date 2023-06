A közelmúltban rendezték meg Orosházán a formagyakorlat utánpótlás magyar bajnokságot. Az Európa-bajnokságra is kvalifikáló versenyre 101 nevezés érkezett, ami több mint a duplája a tavalyinak, és a színvonal is egyre jobban közelíti a nemzetközi szintet. A viadalon 11 egyesület 47 versenyzője lépett tatamira, és a kick-boxosok mellett más küzdősportokból is voltak résztvevők – közölte Gasparik Róbert, a bajnokság főbírója.

– Nálunk még mindig gyerekcipőben jár ez a szakág, de jelentős fejlődés tapasztalható a gyerekektől a juniorokig mindenhol, és azt gondolom, hogy ha ilyen létszámok lesznek a következő években is, akkor van rá esély, hogy utolérjük a nemzetközi szintet” – mondta Gasparik Róbert.

Az orosházi utánpótlás formagyakorlat magyar bajnokságnak külön tétje is volt: a kategóriák győztesei kvalifikálták magukat az augusztusi utánpótlás Európa-bajnokságra.

Az Agrobio Classic Kick-box és Box Club részéről egy utánpótlás korú versenyző, Djordjevic Verko indult a versenyen, older kadet korcsoportban, formagyakorlatban és zenés formagyakorlatban. Verko felkészülését Mayer Gábor vezetőedző segítette. A versenyre Kovács Gábor, a klub óvodás- és hobbi csoportjának edzője kísérte el. Pusztakezes, zenés formagyakorlatban Djordjevic Verko a harmadik helyet szerezte meg, így egy bronzéremmel térhetett haza. Ez volt az első kick-box formagyakorlat versenye az Agrobio fiataljának, korábban karate sportágban mutatta meg tehetségét. A bírók külön kiemelték precíz, pontos technikai felkészültségét és tudását. Az Agrobio Classic Kick-box és Box Clubnak is ez az első sikere kick-box formagyakorlat versenyen, sportolóik eddig még nem vettek részt formagyakorlat megmérettetésen. Főként pointfighting, light-contact és kick-light szabályrendszerekben indultak versenyzőik.