Ebben az évben bővült a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület programja. A Csanádi 100 Emlékév alkalmából megemlékeztek Csanádi Árpádról, az egyik legkiválóbb magyar sportdiplomatáról is. A magyar olimpiai mozgalom emblematikus alakja sírjánál Gál László, az egyesület elnöke köszöntötte a megemlékezőket, majd felkérte a megemlékezés díszvendégét, Schmitt Pál volt köztársasági elnököt, a Nemzet Sportolóját, Csanádi Árpád követőjét, hogy tartsa meg ünnepi megemlékező beszédét.

Csanádi Árpád a Ferencváros labdarúgójaként, futballszakemberként, majd egyetemi tanárként is maradandót alkotott. Élete utolsó szakaszában közel a Farkasréti temetőhöz lakott. A megemlékezés végén Schmitt Pál és a Halmay Egyesület képviselői koszorút helyeztek el a 100 éve született legendás sportvezető sírján.

A szombathelyi olimpiai baráti kör delegációja ezt követően Halmay Zoltán sírjához vonult, ahol Győr Béla méltatta a vasi egyesület hagyományőrző tevékenységét. Kiemelte, hogy a sport összekovácsoló erejének köszönhetően az egyesület tagjai nem csak a sport világában, hanem azon kívül is összetartó, baráti egységet alkotnak. Az emléktúra során elhunyt budapesti tagtársaik, Lóránt Imre, Fericsán Kálmán és dr. Hencsei Pál sírjánál is megemlékezést tartottak, így tisztelegtek emlékük előtt. Olyan kiváló sportolók, mint Varga János birkózó, Wichmann Tamás kenus, valamint Göröcs János, Várhidi Pál és Tóth II József labdarúgók sírjait is felkeresték, hogy méltó módon megemlékezzenek róluk.