Montenegró–Magyarország 0-0. Podgorica, Városi Stadion, Európa-bajnoki labdarúgó selejtező mérkőzés, 3. forduló, 8000 néző, vezette: Gil Manzano (spanyol). Montenegró: M. Mijatovics – Vujacsics, Szavics, Tomasevics – Vesovics (M. Vukcsevics, 72.), Scsekics (Raicskovics, 61.), V. Szavicsevics (Loncsar, 82.), Jankovics, A. Vukcsevics – Krsztovics (Oszmajics, 72.), Jovetics (Haksabanovics, 82.). Szövetségi kapitány: Miodrag Radulovics. Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla (Botka, 88.), Nagy Á., Styles (Kalmár., 72.), Kerkez – Szoboszlai, Ádám (Varga B., 59.), Sallai (Csoboth, 58.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi. Az első félidőben meglehetősen közepes, sőt, inkább gyenge teljesítményt nyújtott a magyar válogatott. A 7. percben Jankovics jobb oldali beadását például Nagy Ádám 13 méterről saját felső kapufájára fejelte. Majd Szavicsevics távoli bombájánál Dibusz nagy bravúrral tolta szögletre a jobb felső sarokba tartó labdát. Szünet után valamelyest ös ­ szekapta magát a magyar válogatott, de helyzetet továbbra sem sikerült kidolgoznia. Hiába küldte pályára Rossi Varga Barnabást és Csoboth Kevint is, lényegesen nem változott a támadójáték. Ennek ellenére többet birtokolta a labdát a magyar csapat, mezőnyfölényben futballozott. A hajrát még jobban megnyomta a vendéggárda, beszorította ellenfelét – hiába. – Örülünk a megszerzett pontnak, mert ezúttal nem játszottunk jól, több játékosunk is rossz napot fogott ki – fogalmazott Marco Rossi. – Egy ilyen mérkőzésen a múltban biztosan kikaptunk volna, most viszont egy pontot elvittünk, és továbbra is versenyben vagyunk a céljainkért, ami nagyon fontos. A mérkőzésen 65 százalékban birtokoltuk a labdát, de kevesebb lövésünk volt, mint az ellenfelünknek, ami azt jelenti, hogy nem voltunk kellően hatékonyak. Nem tudtunk a hazaiak kapuja elé kerülni, ezért többet kellett volna távoli lövéssel próbálkoznunk. Két lábbal a földön kell maradnunk, mert bár jó úton haladunk, fejlődünk, de szó sincs arról, hogy az európai topcsapatok közé tartoznánk. Kedden más jellegű mérkőzés vár ránk, amelyen másképp kell majd játszanunk. – Megmutatták játékosaim, milyen szintet tudnak megütni egy olyan ellenféllel szemben, amely a Nemzetek Ligájában Németországot és Angliát is legyőzte, illetve felvette a versenyt Olaszországgal – jelezte Miodrag Radulovics. – Ugyanúgy felépítettük ezt a meccset, mint a szerbek ellenit. Karakteres futballt és agresszivitást kértem labdarúgóimtól, és ezt megkaptam. Védekezésben ragyogóak voltunk, a középpályán szükségünk lett volna egy kis pluszra, és persze a befejezéseknél is, mert gólszerzés nélkül nem tudjuk elérni a céljainkat. A három pontért küzdöttünk, de az egy is sokat jelent nekünk a szeptemberi meccsek előtt, amelyek sokat nyomnak majd a latban. A csoport másik mérkőzésén: Litvánia–Bulgária 1-1. Szerbia szabadnapos volt. A magyar válogatott kedden (20.45) Litvániát fogadja.