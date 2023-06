Az Egyéni és Váltófutó Pályabajnokságra az összes nevezés idén 921 iskolából 21 251 fő volt, és ez a szám majdnem 30 százalékkal több, mint a tavalyi. A III. korcsoportosok Zalaegerszegen, a IV. korcsoportosok Budapesten, az V-VI. korcsoportosok pedig Győrött álltak rajthoz.

A vasi atléták közül többeknek is kiemelkedő eredményt sikerült elérniük. Sáray Péter korcsoportjában 200 méteren bronzot, 400 méteren pedig aranyérmet szerzett. Hozzá hasonlóan Sákovics Janka is remekelt ezeken a távokon a hölgyek mezőnyében. A bolyais atléta 200 és 400 méteren is a dobogó második fokára állhatott fel. Szintén kiválóan szerepelt egyéniben a Szombathelyi Dobó SE üdvöskéje, Viszkeleti Villő, aki súlylökésben harmadik lett, míg diszkoszvetésben az előkelő ezüstös pozícióban végzett. Feltétlen dicséret illeti a 4x100-as fiú váltók közül a Gothardot és a Bolyait, hiszen előbbi első, utóbbi második helyen zárt korcsoportjában.

Eredmények. III. korcsoport. Fiú. 60 méter: 1. Nagy Gergő 7.63 (Bolyai). 600 méter: 5. Séfer Zétény 1:40,11 (Béri Balog). Magasugrás: 5. Varga-Szemes Ármin 152 (Paragvári). Távolugrás: 11. Kerék Bálint Martin 4.76 (Celldömölk). Leány. 60 méter: 3. Flasch Viola Réka 8.42 (Zrínyi), 5. Menyhárt Szoraja 8.54 (Nádasdy). 600 méter: 3. Pilling Alexandra 1:42,28 (Zrínyi). Távolugrás: 14. Fábián Boróka (Derkovits). Kislabdahajítás: 9. Horváth Bianka 47.17 (Zrínyi), 12. Kozma Nóra 44.82 (Szent Gotthárd). Váltófutás. 4x100 méter: 1. Zrínyi Ilona Általános Iskola 53.35 (Havasi Dorina, Pilling Alexandra, Zsirai Napsugár, Flasch Viola Réka).

IV. korcsoport. Fiú. 300 méter: 11. Standi Bence Máté 39.93 (Derkovits). Magasugrás: 8. Bősze Máté 1.60 (Paragvári). Távolugrás: 7. Kunecz Kornél Ádám 5.72 (Bolyai). Váltófutás. 4x100 méter: 2. ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 48.24 (Hajba Attila Balázs, Horváth Noel, Kovács Dávid, Simon Márton). 4x1000 méter: 12. Gothard Jenő Általános Iskola 14:00.26 (Bosnyák Bence, Bosnyák Botond, Márkus Levente, Szakály Zétény Mihály). Leány. 300 méter: 3. Pápai Nerina 41.16 (Jurisich). 1500 méter: 5. Derdák Sára 4:52.79 (Gothard). Súlylökés: 9. Horváth Szonja 9.83 (Paragvári). Kislabdahajítás: 2. Pintér Kitti 56.58 (Nádasdy), 5. Bősze Olívia Véda 53.42 (Nagy Lajos), 10. Németh Diána Anna 49.18 (Zrínyi). Váltófutás. 4x100 méter: 7. Zrínyi Ilona Általános Iskola 55.01 (Tóth Fanni, Németh Emma Anna, Seper Zsófia Bíborka, Németh Diána Anna). 4x600 méter: 3. Gothard Jenő Általános Iskola 7:37.21 (Baumgartner Luca, Derdák Sára, Nagy Lotti, Tárnoki Csenge).

V. korcsoport. Fiú. 200 méter: 3. Sáray Péter Csaba 21.87 (Nagy Lajos). 400 méter: 1. Sáray Péter Csaba 49.45 (Nagy Lajos), 7. Béry Bálint 52.48 (Kereskedelmi). 3000 méter: 6. Medvegy András 9:14.86 (Jurisich). Leány. 200 méter: 2. Sákovics Janka 25.25 (Bolyai), 7. Kovács Viktória 25.67 (Herman), 12. Tóth Gréta 26.13 (Nagy Lajos). 400 méter: 2. Sákovics Janka 57.29 (Bolyai), 5. Kovács Viktória 59.51 (Herman). 800 méter: 10. Kovács Luca Boglárka 2:28.59 (Nagy Lajos). 3000 méter: 8. Horváth-Takács Anna 11:33.07 (Bolyai), 12. Molnár Lilien 13:02.51 (Tinódi). 100 méter gát: 2. Tóth Gréta 15.42 (Nagy Lajos). Magasugrás: 12. Takács Vanda Fruzsina 1,50 (Kereskedelmi). Diszkoszvetés: 12. Pilinszky Dóra Rita 24,82 (Nagy Lajos).

VI. korcsoport. Fiú. 100 méter: 3. Sáray László István 10.92 (Nagy Lajos). 200 méter: 11. Sáray László István 23.20 (Nagy Lajos). Diszkoszvetés: 9. Rajczi Balázs 39.41 (Nagy Lajos). Váltófutás. V-VI. kcs. 4x100 méter: 2. Nagy Lajos Gimnázium 43.71 (Benke Viktor Alen, Sáray Péter Csaba, Mesits Maxim, Sáray László István), 7. Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum 3:43.97 (Zelevics, Sodics Ádám Bendegúz, Csöglei Patrik, Béry Bálint), 9. Jurisich Miklós Gimnázium 3:46.26 (Pénzes Bálint, Gáspár József Gáspár, Busa Ábel, Sándor Barnabás). Leány. 200 méter: 11. Róka Bora 27.41 (Jurisich). 400 méter: 5. Boros Abigél 60.39 (Nagy Lajos). 800 méter: 12. Németh Jázmin 2:36.57 (Bolyai). 1500 méter: 6. Iker Natália 4:55.93 (Jurisich). 3000 méter: 7. Iker Natália 10:43.58 (Jurisich), 12. Mészáros Veronika Róza 11:53.31 (Tinódi). 100 méter gát: 2. Gulyás Zóra 15.47 (Nagy Lajos). Súlylökés: 3. Viszkeleti Villő Anna 10.65 (Nagy Lajos). Diszkoszvetés: 2. Viszkeleti Villő Anna 38,28 (Nagy Lajos). V-VI. kcs. Váltófutás. 4x100 méter: 3. Nagy Lajos Gimnázium 49.99 (Kaposi Fanni Laura, Gulyás Zóra, Boros Abigél, Tóth Gréta). 4x400 méter: 10. Jurisich Miklós Gimnázium 4:36.31 (Németh Franciska, Kovács Fanni Mária, Zajcz Réka, Róka Bora).