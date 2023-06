A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi mellett – magánemberként, szülőként – az MTK-ban futballozó fia miatt Varga Judit igazságügyi miniszter is ott volt a Király Sportlétesítmény fennállásának 20. évfordulójára rendezett Király Cup U11-es nemzetközi utánpótlás labdarúgó-tornán. A horvát Dinamo Zagreb győzelmével végződött viadalon a több országból érkezett fiatalok igazi örömfocit mutattak be.

– A hazai és külföldi csapatok vezetőinek, szurkolóinak visszajelzései alapján a pályán és a pályán kívül is színvonalas tornát rendeztünk – mondta a tornát rendező 108-szoros válogatott Király Gábor. – Ami a szakmai színvonalat illeti, egyik csapat sem játszott bunkerfocit, a tornán nem az eredmény, hanem az volt a fontos, hogy a gyerekek élvezzék a futballt – ez pedig maradéktalanul sikerült. Az is fontos szempont volt, hogy a magyar csapatok összemérhették erejüket külföldi együttesekkel, például egy Manchester Uniteddel, egy Benficával. Az látszott, hogy fizikálisan a magyarok előtt járnak, jobban bírták erővel a meccseket, de a hazai gárdák felvették a kesztyűt. Ami pedig a szervezést illeti, minden egy helyen volt, a hotel, az étterem, a pályák – és minden flottul, szervezetten ment, minden percről-percre be volt osztva. Ezt megint csak nem én mondom, hanem a hazai és külföldi vendégeink. A tornát többhónapos szervezőmunka előzte meg, igazi csapatmunka eredménye volt a remekül sikerült rendezvény.

Családias volt a hangulat, a játékosok, az edzők és a szülők is sportszerűen viselkedtek, nem voltak veszekedések, nem volt felesleges feszültség – egy nagyon jól sikerült dzsemborihoz tudnám hasonlítani az egészet. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, remek időben zajlott a torna. A csapatvezetők – nem egy, nem kettő – pedig máris jelezte: akkor ők jövőre is szívesen eljönnek. Más kérdés, hogy nem terveztem jövőre hasonló eseményt, de a nagy érdeklődést látva könnyen lehet, hogy 2024-ben is rendezünk egy hasonló tornát – igaz nem 20, hanem kevesebb együttessel. Biztos vagyok benne, a tornával külföldön is öregbítettük Szombathely jó hírnevét Marco Rossi szövetségi kapitánynak is nagyon tetszett a létesítmény. Tizennyolc évet külföldön védtem, sok tapasztalattal, kapcsolati tőkével rendelkezem, van koncepcióm, tudom, hogy mit akarok. Hamarosan édesapám emlékére a 2013-as születésűek számára rendezünk tornát, olyan csapatok érkeznek, mint a belga Royal Antwerpen, vagy az osztrák Rapid Wien. Szóval nincs megállás!