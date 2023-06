A Juanra „művésznévre” hallgató spanyol szakember ismert, elismert alakja a magyar és a nemzetközi futsalnak. Játékosként megfordult Spanyolország élcsapataiban, bajnokságot (2001/2002) és kupát (2008/2009) nyert hazájában, a futsal Bajnokok Ligájában is diadalmaskodott (2009). A spanyol válogatottban 23 alkalommal lépett pályára, Európa-bajnokságot nyert a nemzeti csapattal – 2010-ben éppen Budapest és Debrecen adott otthont az Eb-nek. A klasszis játékos 2012-ben érkezett meg Győrbe, hogy aztán az ETO gárdájával mindent megnyerjen: ötször a bajnokságot, ötször a kupát és bejutott a csapattal a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe – közben ontotta a gólokat. Miután az ETO megszűnt, volt egy féléves piliscsabai kitérője, majd már játékos-edzőként nyert bajnokságot az NB II.-be zuhant Győrrel. A már kizárólag az edzőségre koncentráló Calvo Rodriguez Juan Ramon 2019 nyarán érkezett a Haladás futsalcsapatához – azóta mindent megnyert a zöld-fehér gárdával. Háromszor ünnepelhetett bajnoki címet (2021, 2022, 2023), és ugyancsak háromszor Magyar Kupa-győzelmet (2020, 2022, 2023) a csapat élén. De a Bajnokok Ligájában is ért el szép eredményeket a társasággal. Most mégis távozik a Haladástól.

– Amikor 30 évesen Magyarországra érkeztem, csak egy rövid kalandként tekintettem a légióskodásra, nem gondoltam, hogy több mint 10 évig fogok élni az országban – árulta el Calvo Rodriguez Juan Ramon. – De egyből beleszerettem az országba, rögtön beilleszkedtem, igyekeztem megtanulni magyarul is. Szerencsémre pedig a futsal éppen akkor indult rohamos fejlődésnek. Játékosként lubickoltam Győrben, nagyon szép szakasza volt az életemnek. De közben fokozatosan, tudatosan készültem az edzői pályára is. Örülök, hogy játékospályafutásom után is maradhattam a futball, a futsal mellett, hogy edzőként is kiteljesedhettem. Szeretem az edzői szakmát, hiszen így továbbra is ott vagyok az öltözőben, a pályán, egy csapat, egy közösség tagja lehetek.

– Jókor találtunk egymásra a Haladással – folytatta Juanra mester. – A vezetőkkel folytatott egyeztetéseken kiderült, hogy a klub fejlődni akar, idővel az ország legszűkebb elitjébe akar tartozni – én pedig motivált, kezdő edzőként nagy lendülettel vetettem bele magam a munkába. Tudtam, hogy jó csapat kerül a kezeim közé, hogy jók a körülmények a Haladásnál, de arra azért a legmerészebb álmaimban sem gondoltam, hogy ilyen magasra jutunk együtt: négy év alatt háromszor nyertünk bajnokságot, háromszor kupát – és lehetett volna talán ennél is szebb az eredménysor, ha 2020-ban a Covid-járvány miatt nem függesztik fel a bajnokságot. És nem felejtem el azt a szezont sem, amikor a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc közé jutottunk – többek között lengyel és ukrán riválist is búcsúztatva. Ennyi siker után természetesen folytattam volna a munkát Szombathelyen – volt még egy év a szerződésemből. De amikor leültünk tárgyalni a következő idényről, kiderült, hogy a vezetőség és én teljesen másképpen gondolkodunk a jövőt illetően. Barátsággal álltunk fel az asztaltatól, közös megegyezéssel döntöttünk a váltás mellett – mindenkinek ez volt a legjobb megoldás. Örülök, hogy segíthettem elérni a célokat, hogy teljesült a vezetők, a szurkolók álma, és az ország egyik legjobb csapata lett a HVSE. Talán hagytam némi nyomot a magyar futsalban.

– A váltás, a búcsú mindig nehéz. Győrből hat év után távoztam, Szombathelyen új otthonra találtam, de négy év után innen is távozom. Rengeteg barátot, jó embert hagyok itt, akiktől az elmúlt napokban elbúcsúztam – nem volt könnyű, de ilyen az élet. A kis családommal hazaköltözünk Spanyolországba, Madridba, és pihenek egy nagyot. Kívülről bizonyára úgy tűnt, hogy a Haladás szinte magától értetődő módon gyűjti be a különböző trófeákat. De ez nem így történt, a sikereket nem adták ingyen, minden egyes győzelem mögött kőkemény, kimerítő munka volt – rám fér tehát egy kis szusszanás. Aztán új projektbe kezdek, de szeretnék a futsal mellet maradni, szeretnék továbbra is edzősködni. Köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is segített nekem az elmúlt években, a szívembe zártam az országot! – zárta szavait a tréner.