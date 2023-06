Hétvégén gyerekzsivajtól és szurkolói buzdítástól volt hangos az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme. A KV Birkózó SE Körmend egyesülete hatodik alkalommal rendezte meg a körmendi Nemzetközi Grundbirkózó Gálát. A Rába-parti kisváros mellett, Dunaszerdahely, Zalaegerszeg, Tófej, Nagykanizsa, Kőszeg és Bük 2016, 2018-ban született kezdő birkózói mérték össze erejüket, ügyességüket. A hazaiak csapatát hat lány és tíz fiú képviselte – akik megmutatták, hogyan tudnak küzdeni. Ezt az elért eredmények is hűen tükrözik, hiszen a házigazda kilenc aranyérem mellett öt ezüstöt és két bronzot zsebelt be. Fülöp Hanga, Somogyi Luca, Laczkovics Anna, Kovács Botond, Péter Ábel, Kocsis Botond, Tóth Boldog Ágoston, Varga Levente és Salamon Csongor is a dobogó tetejére állhatott, Dancsecs Dorina, Paksa Anna, Póczek Nimród, Szabó Bence, Marosi Mirkó másodikként végzett, Somogyi Réka és Kállai-Nagy Loránd pedig harmadik lett.

– A gála alapját az Ovibirkó-programunk adja – fogalmazott Bartók Zsolt, a KV Birkózó SE Körmend edzője. – A programban ma már Körmend mindhárom óvodája részt vesz, így a Dienes Lajos Katolikus Óvoda, a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és a Mátyás Király Utcai Tagóvoda is. A rendezési előkészületek során rengeteg segítséget kaptunk a szülőktől. A gálán mindenkinek nagyon elégedett voltam a teljesítményével.

A Bebes István polgármester úr által megnyitott tornán hét csapat vett részt, sajnos az előzetesen beharangozott osztrák neufeldi csapat az utolsó pillanatban lemondta a részvételt betegség miatt. A nevezett 50 hazai versenyzőből 47 tudott megjelenni a tornán, amely egyben alkalmat adott arra is, hogy az edzők kapcsolatokat tudjanak kialakítani egymással és eszmét cserélhessenek. A gála ismét megmutatta azt, hogy a gyerekek mekkora küzdőszellemmel rendelkeznek, mennyire akarják a sikert.

Két percnyi küzdőidő alatt kellett elérniük hat pontnyi különbséget egymás ellen, illetve ha nem volt meg a hatpontos differencia, akkor nyilván az döntött, ki szerzett több pontot. A mi grundbirkózós szabályaink szerint az emelést tiltom, mert az óvodásoknál ez még nem szükségszerű. Kitolni, kilendíteni viszont lehet a riválist – ez is épp elég nagy kihívás számukra, de becsülettel beleálltak a fiatalok a küzdelmekbe és roppant szép sikereket értek el, elégedett vagyok!