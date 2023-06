Gődér Brigitta 2020 júliusában igazolt az ETO FC Győrből a Haladás Viktóriába. Ugyan az első bajnoki évet sérülés miatt kihagyta, ezt követően alapembere lett a vasi együttesnek. A román válogatott labdarúgó a szombathelyiekkel egy negyedik és két hatodik helyet és egy Magyar Kupa-ezüstérmet szerzett. Gődér szerződése június 30-án lejár és bár a Haladás Viktória marasztalta, a védő a bajnoki címvédő FTC-ben folytatja pályafutását. Úgy fest, Gődér ragaszkodik a zöld-fehér színkombinációhoz, mindhárom honi együttese – ETO, Haladás Viktória, FTC – zöld-fehérben pompázik. Komolyra fordítva a szót: Gődér nagy kihívás előtt áll.

– Hosszú és tartalmas időt töltöttem Szombathelyen – szögezte le a 31 esztendős Gődér Brigitta. – Pedig az első évem a sérülésem miatt nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, hiszen nem játszhattam, nem tudtam segíteni a csapatot. A következő nyári alapozást viszont már a csapattal együtt végeztem el, ősszel már játszani tudtam. Még korábbi edzőnk, Székely Tibor irányításával egy nagyon jó szezont futottam, tavasszal pedig az első meccsen megszereztem első bajnoki gólomat is a Viktóriában – éppen előző csapatom, az ETO ellen. A bajnokság végén bronzmeccset vívtunk az MTK-val és ugyan nem sikerült megszereznünk a harmadik helyet, a negyedik pozíció is szép eredmény. Pláne, hogy mellette Magyar Kupa-ezüstérmet szereztünk. Nagyon egyben volt az a csapat, nem csak a pályán, azon kívül is összetartottunk. A legutóbbi szezont viszont megnehezítették a sérülések, edzőváltás is volt, olykor fájó pontokat veszítettünk, de tavaszra összeszedtük magunkat és befutottunk a hatodik helyre. Sajnos még tavaly nyáron Balogh Henrietta megsérült, helyette én lettem a csapatkapitány, ami megtiszteltetés és egyben felelősség is volt. Hogy melyik volt a három év alatt a legemlékezetesebb meccsem? Nehéz kérdés, számomra minden meccs egyformán fontos volt. Noha 1-0-ra kikaptunk, az ETO elleni kupadöntőt és a legutóbbi bajnokságban a diósgyőri 2-1-es győzelmünket említeném. Volt csapattársaim közül három-négy lánnyal különösen jóban voltam, de mindenkivel igyekeztem, megtalálni a közös hangot találni. Hiányozni fognak – és a stábtagok is. A pályán pedig minden meccsen igyekeztem a legjobbamat nyújtani.

– Megkerestek a Ferencvárostól, hogy védőre van szükségük, lenne-e kedvem náluk futballozni – tért rá a nyári átigazolásra a 2022/23-as bajnokság legjobb mezőnyjátékosának megválasztott futballista. – Gondolkodtam, hogy mitévő legyek, végül elfogadtam az FTC ajánlatát. Nagyon szerettem Szombathelyen élni, futballozni, jó embereket, jó szakembereket ismertem meg, de úgy láttam: szintet léphetek karrieremben. A Fradiban minél hamarabb szeretnék beilleszkedni: az öltözőben és a pályán is. De egy biztos: mindig is jó szívvel gondolok majd vissza a Haladás Viktóriás éveimre.