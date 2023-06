A körmendi birkózók a Kiskun Kupa, id. Besze László Nemzetközi Szabadfogású Emlékversenyen vettek részt Kiskunfélegyházán. A tornára 26 egyesületből 208 versenyző adta le jelentkezését. A KV Birkózó SE Körmend 10 sportolóját nevezte a rangos megmérettetésre, amelyen a hazaiak mellett román és szlovák egyesületek birkózói is részt vettek. A szőnyegen megmutatkozott a rendszeres edzés eredménye, ami tükröződött a körmendiek teljesítményén is. Somogyi Emese 54 kilogrammban aranyérmet szerzett annak ellenére, hogy 50 kg sincs. A diák I.-es korcsoportú birkózóként 58 kg-ban induló Csillag Levente negyedik lett. A többieket mért súlyok alapján sorsolták össze. A dobogó legfelső fokára állhatott Major Patrik és Szomi Máté is. Kovács Gyula Attila, Sárai-Szabó Ákos és Markó Pál pedig a második helyen végzett. A körmendiek egyetlen bronzérmét Dancsecs Dorina zsebelte be. Dancsecs Olivérnek és Somogyi Botondnak most nem sikerült az éremszerzés.

– Külön nem emelnék ki senkit, mert minden birkózónk remekül teljesített – számolt be Bartók Zsolt, a KV Birkózó SE Körmend edzője. – A kiskunfélegyházi verseny megmutatta, hogy hol tartunk. Sajnálatos módon itt a Dunántúlon nincsenek gyerekversenyek. Kaposváron lett volna ugyan nemrégiben egy ilyen torna, de akkor meg annyi betegünk volt, hogy nem tudtunk elmenni. Budapestig vagy a Tiszántúlra kell utaznunk azért, hogy gyermekeinket versenyeztetni tudjuk. De bevállaltuk most is ezt a kiskunfélegyházi túrát, hogy birkózóinkban megmaradjon a versenyszellem, ne lankadjanak. Hiába megyünk el olykor más egyesületekhez birkózni, az még csak köszönőviszonyban sincs például egy kiskunfélegyházi tornával. Nagyon jól jött ez a verseny, mert most egy újabb löketet kaptak a gyerekek, akiknek ezután érezhetően megnőtt a motivációjuk az edzéseken is.