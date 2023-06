Nagyon pörgött a Haladás, fizikálisan és sebességben nem volt egy szinten a két csapat – ekkor már. Sorra dolgozta ki a helyzeteket a felszabadultan játszó házigazda. Csak akkor volt a labda a vendégeknél, ha vészkapussal játszottak. Közben egy szerencsés góllal szépített a vendég, Gál távoli lökete Nagy Imréről perdült a kapuba (4-1). Minden mindegy alapon rohamozott a vendég. De fogyott az idő. Luiggi lopott labdát, rávezette a védőre, majd passzolt a felzárkózó Luigginak, aki közelről nem hibázta el az üres kaput (5-1). Vas lépett bele egy bombába, a labda levágódott róla, és az üres Berettyó-kapuban között ki (6-1). Már csak a különbség mértéke volt kérdéses. És a Haladás élvezte a meccset – akárcsak a közönség. Az ifjú Knizs éppen csak beállt, rögtön labdát lopott, majd közelről a kapuba bombázott (7-1). Tombolt a csarnok, mindenki a mérkőzés végét várta. Kiütötte ellenfelét – megnyerte a bajnokságot a Haladás!

Szünet

A szünetben a Haladás VSE második számú, NB II.-es csapatát köszöntötték. A HVSE II. ugyanis harmadik helyen zárta az NB II. nyugati csoportjának alapszakaszát, majd a felsőházi rájátszásban bronzérmet szerzett!

A csapat tagjai: Vidák Balázs, Puhr Bálint, Dobos Dávid, Győrfy Balázs, Kárász Noel, Kiss Patrik, Körmendy Gábor, Németh Krisztián, Novák Dániel, Sodics Ádám, Soronics Gergő, Szalóki-Varsányi Bendegúz, Vajda Dávid, Vincze Bálint, Volner Bence, Kovacsics Richárd, Dobány Patrick játékosok, Sziffer András edző.

És kezdődik a második félidő!

Óriási lendülettel estek egymásnak a csapatok. Kitámadott, letámadott a Haladás, űzte, hajtotta ellenfelét. Henrique lökete tévesztett célt centikkel. Nagyszerű támadást vezetett a Berettyó, de Alasztics védte Matheus ziccerét. Nagy Imre szabadrúgása is elakadt a hazai kapusban. Felvette a tempót a vendég is! Hajmási száguldott el a szélen, az akció végén Szalmás tévesztette el a bal felső sarkot. Pörgött a meccs. Rutait ütötte le véletlenül Mezei kapus – Dróth áll be a helyére. Rögtön helyzetet brusztol ki magának, majd a saját gólvonaláról ment. Nem kímélték egymást a felek, kemény a csata. Luiggi nagyon élt, és Sipos is sokszor odakerült kapu elé. Remek gólt rúgott a Haladás, Luiggi – de a játékvezető szerint szabálytalanul lett elvégezve az odalberúgás… Luiggi, majd Nagy Kevin helyzeténél is nagyot védett Mezei kapus. Fokozódott a Haladás-fölény - csak a gól hiányzott. De aztán megtört a jég! Hajmási száguldott el a bal szélen, lerántani sem tudták, estében középre tette a labdát, ott pedig érkezett Rutai, és közelről nem hibázott (1-0). És közben mindkét oldalon gyűlnek a faultok. És közben átállt vészkapus játékra a Berettyó. Védekezésre kényszerült a Haladás, de jól védekezett. Rábl nagyon akart nyerni, aprította becsülettel a szombathelyieket. Szűk 5 perccel a félidő vége előtt elérte az öt csapatfaultot a HVSE. És természetesen a játékvezetők kisbüntetőt fújtak a Haladásra - Iszák 10 méterről elengedett löketét azonban Alasztics védte! A folytatásban mindkét edző időt kért, de az eredmény már nem változott.

Következik a szünet – már csak egy félidőnyire van a Haladás a bajnoki címtől!