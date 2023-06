Idén lesz 40 éves az Írottkő Hegyi Futóverseny, amelyet október 8-án rendeznek. Ez az esemény inkább a helyiek körében ismert, éppen ezért az a cél, hogy minél szélesebb körben megismertessék ezt a futóversenyt a futás szerelmeseivel. Ettől az évtől vette át az esemény szervezését Németh Beáta, aki tavaly lefutotta barátaival a versenyt, majd megkereste a korábbi szervezőt, és megbeszélte vele, hogy szívesen átvenné a viadalt. Magasabb szintre akarta emelni, így elkezdett kapcsolatokat építeni. Mivel egymaga szervezi az eseményt, minden szabadidejét ennek szenteli.

Nemcsak magyar, de osztrák hegyi útvonalon is elhalad majd a pálya, három táv (7, 18 és 46 km) közül választhatnak a részvevők. Fontos szempont a környezetvédelem, teljes mértékben megpróbálják szemétmentessé tenni a versenyt. Osztrák és magyar futókat egyaránt várnak, hogy minél többen csatlakozhassanak. Németh Beáta nagy örömére Bérces Edit elfogadta a meghívást, ő is ott lesz a díjátadón, de rajta kívül még több neves futó is tiszteletét teszi az eseményen, amelyre június 24-ig kedvezményesen lehet nevezni az irottkofutas.hu-n keresztül, ezt követően azonban már drágul a regisztráció.