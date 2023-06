A HVSE U16-os fiú kézilabdacsapata a tavalyi évhez hasonlóan az idei kiírásban is megnyerte bajnokságát, aranyérmet szerzett, maga mögé utasítva – többek közt – a Pick Szeged korosztályos csapatát is. Az U18-as korosztályban szereplő srácok bronzérmet nyertek, ami azért is megsüvegelendő teljesítmény, mert a játékosok többsége még 17 éves sincs. Az éremátadó ünnepségen a HVSE vezetőségén kívül – a tervek szerint – a megyei szövetség vezetői is képviseltetik magukat.