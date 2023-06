A napokban a Dél Zselic SE által szervezett nemzetközi birkózó versenyen vettek részt a KV Birkózó SE Körmend növendékei. A megmérettetésen 150 versenyző, köztük három horvát csapat birkózói is küzdöttek a dobogós helyezésekért, akikkel a Rába-partiak többször is megküzdöttek. A korai ébredés és a háromórás utazás sem bágyasztotta el Bartók Zsolt tanítványait, amit a eredmények is hűen tükröznek. 35 kg-ban Markó Pál és Kovács Gyula Attila is nyert korosztályában. 42 kg-ban Somogyi Botond bizonyult a legjobbnak, míg 46 kg-ban Major Patrik bronzéremig menetelt. 47 kg-ban Dancsecs Olivér, 50 kg-ban pedig Somogyi Emese ért fel a dobogó tetejére.

Június 17-én (szombaton) 10 órakor kezdődik az Olcsai tornacsarnokában a VI. Körmend Nemzetközi Grundbirkózó Gála, amelyen a KV Birkózó SE Körmend Ovibirkó-programjában résztvevő palántái mellett dunaszerdahelyi és osztrák gyerekek is próbára tehetik bátorságukat, ügyességüket.