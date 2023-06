A zömében saját nevelésű fiatal futsalosokat, továbbá az NB I.-ből visszajátszókat felvonultató szombathelyi csapat a harmadik helyen zárt az NB II.-es futsalbajnokság alapszakaszát a nyugati csoportban (14 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség). Majd a felsőházi rájátszásban (3 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség) is kiegyensúlyozottan teljesített, így végül begyűjtött egy értékes bronzérmet.

– Természetesen elégedett vagyok a mögöttünk hagyott szezonnal – összegzett Sziffer András, a Haladás VSE II. NB II.-es futsalcsapatának az edzője. – Az NB II.-es csapatnál az a fő célunk, hogy a saját nevelésű fiataljaink fokozatosan fejlődjenek, edződjenek, erősödjenek, beleérjenek a felnőtt futsalba, a visszajátszók pedig mielőbb utolérjék, vagy szinten tartsák magukat. Ennek a feladatnak természetesen idén is megfeleltünk, de külön öröm számomra, hogy ezúttal eredményt is sikerült felmutatnunk – eddig a legjobb eredményünk a negyedik hely volt az NB II.-en, vagyis igen szép teljesítmény ez a bronzérem. Úgy érzem, hogy csapatként sokat fejlődött a társaság, de többen egyénileg is léptek előre. Voltak ugyan gyengébbre sikerült meccseink, de zömében viszontláttam a pályán azokat az elemeket a fiúktól, amelyeket az edzéseken olyan sokat gyakoroltunk. Az elmúlt években több fiatal is adtunk az első csapatnak, ez a tendencia pedig folytatódni fog, ugyanis a mostani NB II.-es játékosaink közül jövőre több fiatal is lehetőséget kap majd az NB I.-es keretben – a többi rajtuk múlik!

A bronzérmes csapat tagjai: Vidák Balázs, Puhr Bálint, Dobos Dávid, Győrfy Balázs, Kárász Noel, Kiss Patrik, Körmendy Gábor, Németh Krisztián, Novák Dániel, Sodics Ádám, Soronics Gergő, Szalóki-Varsányi Bendegúz, Vajda Dávid, Vincze Bálint, Volner Bence, Kovacsics Richárd, Dobány Patrick játékosok, Sziffer András edző.

A házi góllövőlista élmezőnye: 1. Vidák Balázs 19 gól, 2. Kiss Patrik 15 gól, 3. Sodics Ádám, Volner Bence 14-14 gól.