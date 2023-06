Csilus Tamás az FTC-ben kezdte pályafutását, a fővárosiaknál mutatkozott be az NB I.-ben, majd a Lombard Pápában, Kisvárdán, utána Soroksáron, Nyíregyházán, Siófokon futballozott, mielőtt 2020 júliusában a Szombathelyi Haladáshoz szerződött. A középpályás a vasiak alapemberévé vált. A legutóbbi szezonban 29 bajnoki mérkőzésen volt kezdő, egyszer csereként állt be, két gólt szerzett. A 28 éves futballista szerződése június 30-án lejár és mivel nem sikerült megegyezni a közös folytatásról, távozott. Csilus most az NB II. 14. helyezettjéhez, a Kazincbarcikához szerződött. Érdekesség, hogy öccse, Ádám is Borsodba igazolt.