Noha csak július 10-én kezdi el a felkészülést a Haladás Viktória női NB I.-es labdarúgócsapata, a szombathelyiek kerete gyakorlatilag véglegesnek mondható. A vasiaktól hatan távoztak: Schildkraut Fruzsina, Gődér Brigitta, Horti Bogi, Camila Baccaro, Jelena Koprena és Nagy Vanessza. Új játékos más klubtól nem érkezett, az Illés Akadémia-Viktória együttesétől viszont Csáki Eszter, Kováts Anna, Pintér Tekla, Szabó Fanni, Nagy Dorottya és Csejtei Emília kapott profi szerződést. Kiss Tamás technikai vezetőként tért vis - sza a női akadémiáról a klubhoz és Győrffy Mátyás lett a pályaedző. – A bajnokság befejezése után húztunk egy vonalat és tiszta lappal indulva szeretnénk felépíteni egy olyan csapatot amely közép- és hosszú távon a szombathelyi utánpótlásból kijövő fiatalokra épül, akik elkötelezettek a klub, illetve a szombathelyi női labdarúgás iránt – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője.

– Bár a költségvetésünket racionalizálnunk kellett, a jövőben is szeretnénk megtartani az értékeinket, a különböző korosztályokban szereplő utánpótlás-válogatott futballistáinkat. Ha már korosztályos válogatottak, Németh Adélnak több megkeresése is volt az NB I.-ből, mégis maradni szeretett volna, nekünk ezek az igazi vis - szajelzések. Ami a távozókat illeti, Schildkraut, Baccaro, Koprena és Nagy Vanessza szerződése is lejárt, velük különböző okok miatt nem hosszabbítottunk, Gődér pedig szerette volna kipróbálni magát a Bajnokok Ligájában is, az FTC-t választotta. Horti Bogi sajnos korábbi térdműtétjei miatt nehezen bírta az NB I.-es terhelést, végigküzdötte hősiesen az előző szezont, de most úgy döntött, visszavonul az aktív futballtól. Mindannyiuknak köszönjük a Haladás Viktóriáért tett erőfeszítéseiket és további pályafutásukhoz és életükhöz sok sikert kívánunk!

Visszatérve a csapatra, a lányok hétfő óta az egyénileg kapott edzésprogramot végzik, hogy a július 10-i felkészülést jó erőben kezdhessék el. A Haladás Viktória 2023/24-es kerete: Dobó-Nagy Boglárka, Kollár Panna – kapusok. Németh Adél, Csáki Eszter, Szalay Júlia, Balogh Henrietta, Kovács Virág, Kováts Anna, Kránicz Viktória, Pintér Tekla, Nagypál Fatima, Szabó Fanni, Németh Mirtill, Kis Anita, Gravencz Gréta, Urbán Viktória, Novák Luca, Feketevízi Tímea, Nagy Dorottya, Vesztergom Bettina, Marlo Sweatman, Varró Veronika, Csizmadia Zsófia, Csejtei Emília, Ana-Maria Vladulescu, Varga Barbara, Kiss-Lantos Hanna, Szil Tünde, Hécz Zsuzsanna – mezőnyjátékosok. A keret tagjai közül térdoperációja után Balogh Henrietta és Kiss-Lantos Hanna még hónapokig nem bevethető.