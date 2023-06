Pankotai Luca és Böhm Nikolett is a szombathelyieket választotta

Az ifi és a junior válogatottban is szereplő fiatal irányítóval, Pankotai Lucával és a Fradi akadémiáján nevelkedő Böhm Nikolettel erősödött tovább a szombathelyi NB I/B.-s SZKKA játékoskerete.

A 24 éves irányító, Pankotai Luca az Eszterházy SC csapatától teszi át székhelyét Szombathelyre, az előző idényben az egriek kulcsjátékosaként a szintén szerződtetett Szeberényi Flóra mögött 98 góllal a második helyen végzett a házi góllövőlistán – adta hírül a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia hivatalos honlapja.

Luca Európa-bajnokságon is szerepelt

Luca Mohácson ismerkedett meg a kézilabdával, majd fiatalon NEKA-hot szerződött, ahol végigjárta az utánpótlás korosztályokat. Meghívót kapott az ifjúsági és a junior válogatottba is, valamint Európa-bajnokságon is szerepelt. A sérülésektől sem mentes pályafutását aztán egyetemi tanulmányai miatt Egerben folytatta, ahol le is diplomázott. Luca edzői papírokkal is rendelkezik, így nem csak játékosként, hanem utánpótlásedzőként is érkezik az SZKKA-hoz.

Böhmöt régóta hívták az SZKKA-hoz

Kazai Anita, Szeberényi Flóra, Csatlós Csenge, Gönczöl Vivien és Pankotai Luca után a legutóbbi szezonban a Vasas együttesében szereplő Böhm Nikolett is aláírt a szombathelyi klubhoz. A 20 éves, 180 cm magas beálló Budakalászon kezdett kézilabdázni, majd serdülő korában leigazolta a Ferencváros. A Fradi akadémiáján töltött négy év után 2021-ben a Vasashoz szerződött, amellyel idén bajnoki címet ünnepelhetett az NB I/B-ben. Nikolett a klub honlapjának nyilatkozva elmondta, Pődör Zoltán régóta hívta az SZKKA-hoz. Nagy reményekkel érkezik a vasi gárdához, amelyben minél többet szeretne fejlődni. Niki izgalmas idényre számít, reméli, hogy feljut az NB I.-be csapatával.