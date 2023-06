A Révész Racing négyszeres Európa-bajnoka, a címvédő Kiss Norbert természetesen a Slovakia Ringen is szeretne minél több pontot begyűjteni. Az első, olaszországi versenyhétvége után a szombathelyi pilóta az összetett ranglista harmadik helyén áll 36 ponttal – a német Jochen Hahn (45) és a spanyol Antonio Albacete (39) mögött.

Az idei szezonban a Hungaroring kimaradt a kamionos Eb versenynaptárából. Ezért a Révész Racing úgy döntött, hogy a magyar drukkereket egy közönségtalálkozóval örvendezteti meg - a Rabócsiringen találkozhattak a rajongók Norbival és a csapattal, a legszerencsésebbek pedig be is ülhettek a pilóta mellé néhány kör erejéig.

-Sajnos a Hungaroringen az idén nem versenyezhettünk, ezért a magyar szurkolók számára most a legközelebbi versenyhelyszín a Slovakia Ring. Bízunk abban, hogy sokan szurkolnak majd nekünk a hétvégén, és sikerül győzelmekkel meghálálnunk mindezt. Remélem műszaki hiba Olaszországgal ellentétben ezúttal nem hátráltat bennünket a Rabócsiringen remekül működött Balu. Bár a nyitóversenyen, Misanóban esőben is nagyon gyorsak voltunk, száraz pályán jobban szeretek versenyezni, az előrejelzés viszont most is változékony időt mutat- mondta Kiss Norbert.

A pozsonyi repülőtértől 30 kilométerre lévő Diósförgepatonyban található Slovakia Ringen szombaton (14.00, 17.30) és vasárnap (13.45, 16.50) is két-két futam vár a mezőnyre. A pálya közel 6 km hosszú, 14 kanyar tarkítja.