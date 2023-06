A napokban három korcsoport versenyzett két helyszínen az Atlétika Többpróba Diákolimpia Országos döntőjében. A II. és IV. korcsoportosok Budapesten, a III. korcsoportosok Zalaegerszegen mérték össze tudásukat.

A II. korcsoportos fiúk között egyéniben a gothardos Novák Bence lett a legeredményesebb vasi, aki 407 ponttal az előkelő második helyen zárt. Mögötte a paragváris Hányi Bálint 6. (363), a szintén paragváris Frakas Armandó (361) pedig 10. lett. Csapatban ezüstérmes lett a Gothard (Bóka Benett Noel, Iván Ferenc, Kalmár Kornél Balázs, Németh Levente, Novák Bence, Péter Bálint), bronzérmes pedig a Paragvári (Hányi Bálint, Horváth Donát, Farkas Armandó, Giliczó László, Kovács Barnabás, Pék Bertalan), míg a Zrínyi ötödikként zárt (Barabás Benett, Gerencsér Huba, Ilyés Bence, Márkus Bálint, Mészáros Nándor, Tóth Barnabás). A lányoknál szintén ötödik helyen végzett a Zrínyi csapata (Borbély Liza, Gaál Zoja, Kovács Boglárka, Laki Boglárka, Savanyó Fanni Flóra, Szieber Alíz).

A III. korcsoportban negyedikek lettek a zrínyis fiúk (Székely Máté Tamás, Horváth Milán, Lajos Patrik, Szemes Márton, Mészáros Barnabás Ferenc, Szabó Botond). A lányoknál szintén a Zrínyi zárt a legelőkelőbb helyen a vasiak közül, bronzérmet szerzett (Horváth Bianka, Flasch Viola Réka, Havasi Dorina, Krajczár Emília, Pilling Alexandra, Szabó Dóra).

A IV. korcsoportos zrínyis fiúk óriásit küzdve a dobogó második fokára állhattak fel csapatban (Tóth-Vig Csongor, Petneházi Krisztián, Papp Máté, Varga Áron Bendegúz, Krone Niklas Maximilian, Szücs Péter).

– Atlétikában nagyon nehéz odakerülni országos szinten a legjobbak közé. A távolugrást ugyan kicsit elrontottuk, viszont utána már kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtottak a fiúk – értékelt Gubián Tamás testnevelő. – Az utolsó számban, 800 méteren óriási egyéni csúcsok születtek, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok és büszke a srácokra, mert megmutatták, hogy tudnak egymásért és a csapatért küzdeni. Ezzel öregbítették Szombathely és iskolánk hírnevét. Tényleg csak jókat tudok mondani, hiszen már az országos döntőbe való bejutásunk is rendkívül magabiztos volt. Magasan nyertük a megyei tornát és elég jó helyen kvalifikáltuk magunkat a rajtlistán. A fiúk hozták azt, amit a megyei viadalon, illetve több számban még túl is szárnyalták önmagukat, úgyhogy ez egy hatalmas eredmény, hiszen ilyen kiemelkedő sikert még nem ért el a Zrínyi ebben a korcsoportban. A futsalhoz hasonlóan ebben a sportágban is történelmi ezüstöt szereztünk idén.