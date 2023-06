A magyar csapatok közül a vasi piros-feketéknek kezdődött el legkorábban a 2022/2023-as kosárlabdaszezon. Az akkor még Antonisz Konsztantinidesz által dirigált vasi legénység mindenkinél előbb kezdte a felkészülést, hogy megfelelő formában várhassa a Bajnokok Ligája-selejtező-sorozatot, amelynek Malaga adott otthont. Ferenczék az 1. fordulóban kikaptak a szlovák Levicétől (Lévától), így korán búcsúzni kényszerült az Egis Körmend a sorozattól. A kiesés egyben azt is jelentette, hogy A kosárlabda Európa Kupa G csoportjában folytathatták a piros-feketék, akik háromszor is nagyon közel álltak a sikerhez, de Körmend egyetlen ponttal győzni tudott a portugál Sporting (98-99) és a finn Karhu (89-90) is, illetve a luzitánok otthonában ugyancsak szoros meccsen maradtak alul a Rába-partiak (89-84), akik így a csoport utolsó helyén zárták a FIBA Európa Kupát. Onnantól kezdve a vasiaknak már csak a bajnokságra kellett koncentrálniuk, amely egy igazi hullámvasúthoz volt hasonlítható. Számos emelkedett pillanat és diadal mellett a kelleténél talán egy kicsivel több fájó vereség jutott osztályrészül idén a Körmendnek, amely a Magyar Kupáról ugyan lemaradt, de a bajnokság playoffjába az utolsó pillanatban bejutott. Végül a tavalyi ezüst után most egy arannyal felérő bronzot ünnepelhetett a piros-fekete csapat táborával.

- Először is szeretnék gratulálni a Falcónak az újabb bajnoki címéhez! - kezdte értékelőjét Kozma Gergő, az Egis Körmend ügyvezetője. - A szezon előtt - mint ahogy tavaly is - a legjobb 5-öt céloztuk meg. Nagyon boldogok és elégedettek vagyunk, hogy két ilyen jó eredményt értünk el. A srácokkal és az edzőkkel is beszélgettünk az évzáró banketten erről a két eredményről. Azt hiszem, ez az idei bronz még értékesebb, mint a tavalyi ezüst. Szinte hihetetlen, hogy honnan hozták vissza a fiúk ezt a szezont. A fordulópont talán éppen a későbbi bajnok elleni mérkőzés volt, amikor -21-ről visszajöttünk és megfordítottuk a meccset - utalt a klubvezető az alapszakasz utolsó előtti fordulójában elért rendkívül fontos szombathelyi sikerre (80-87). Kozma Gergő szerint a büdzsétől függetlenül a játékosokból és a szezonból sikerült kihozni a maximumot. Nyilván vannak a körmendieknél nagyobb büdzsével rendelkező csapatok, de a végelszámolásnál ez mit sem számít.

- Ha tudom, hogy ez a harmadik hely lesz a vége, akkor nyilván semmit sem csináltam volna másképp - folytatta az ügyvezető. - Viccet félretéve, úgy érzem, hogy idén is nagyon jó játékosaink voltak. A probléma talán azzal volt, hogy megtaláljuk a megfelelő összeállítást és a hozzájuk legjobban illő szisztémát. Ez szerencsére nem az én dolgom, de úgy gondolom, Kocsis Tomi és Németh Levi nagyon jól megoldották ezt a feladatot (is).

A december 3-i DEAC-Egis Körmend összecsapást (90-72) követően megvált ciprusi trénerétől, Antonisz Konsztantinidesztől az együttes.

- Úgy érzem, hogy bejött az edzőváltás - vélekedett Kozma Gergő. - Nem szeretnék és nem is fogok rábeszélni Antoniszra. Egy fantasztikus edző és egy annál is fantasztikusabb ember. Talán az új légkör az, ami bejött. Az eleje Tatunak (Kocsis Tamásnak) is nehezen indult, de szépen jöttek a győzelmek. Meglett mindenkiben az önbizalom, a szurkolók mellettünk voltak, mint mindig és az egyénekből Csapattá értünk a végére. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki ebből a bronzéremből kivette a részét. Elsősorban a szurkolóinknak. Fantasztikusak voltak, mint mindig. Még mindig hidegrázós élmény, amikor a tábor rázendít. A jó értelemben vett őrület és a szenvedély. Mindig elmondjuk, talán már unalmas is, de nélkülük nem tartana itt ez a Csapat. Maradnék végig az „elsősorban”-nál, hiszen ez egy soktényezős dolog. Köszönjük a szponzorainknak, támogatóinknak, kiemelve az Egis Gyógyszergyárat, Körmend Város Önkormányzatát és polgármesterét, Bebes Istvánt. Jómagam köszönettel tartozom az edzőknek, a stábtagoknak és az irodán dolgozóknak is. Nagyon nehéz egy ilyen kisvárosban fenntartani egy, most már két éve a TOP 3-ban játszó csapatot. Köszönöm Mindenkinek, aki segíti az Egis Körmendet!

A klubvezető érdeklődésünkre elárulta azt is, hogy most a pihenésé lesz a főszerep.

- Nagyon jó, hogy egy hónappal korábban befejeztük a szezont, mint tavaly, így a játékosoknak van ideje pihenni, regenerálódni. Aztán júliustól indulhat a munka, előszőr egyéni képzésekkel, aztán augusztusban kezdődik az alapozás. Hogy mi várható, lehetetlen megjósolni. Szeretnénk nyilván egy hasonlóan jó szezont futni, meglátjuk, hogy hogyan áll össze a csapat és a költségvetés - zárta értékelőjét az Egis Körmend ügyvezetője.