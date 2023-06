Két hónap múlva rajtol az idei esztendő legnagyobb hazai rendezésű sporteseménye, a budapesti atlétikai világbajnokság, amelyen várhatóan a Szombathelyi Dobó SE-ből többeknek is szurkolhatunk majd.

– Jelen helyzetben négy sportolónk áll kvalifikációt érő helyen – tájékoztatott Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Kalapácsvetőinknek a legjobb 36-ban kell végezniük ahhoz, hogy részt vehessenek a világeseményen. Bence biztosan ott lesz a vb-n, és épp a napokban néztem meg, hogy Gyurátz Réka például 14., Varga Donát 16., Rába Dani pedig 21. helyen áll ezen a listán – úgyhogy jelen állás szerint nagy valószínűséggel ők mind ott lesznek a vb-n. Ugyancsak nálunk edz a nyíregyházi színeket képviselő Kerekes Dóra, akit testvérem, Németh László edz. Dórival együtt tehát öten vagyunk érdekeltek a vb-indulást illetően. Pénteken volt szerencsénk Bencével először látni belülről az új atlétikai stadiont, ami gyönyörű lett. Ha ehhez még hozzáképzeljük a várható telt házat, és a hazai közönség buzdítását, már most libabőrös leszek tőle.

Németh Zsolt elmondása szerint idén is ugyanazzal az edzési szisztémával készülnek Bencével, mint a tavalyi eugene-i világbajnokság előtt, de nem tart ott a felkészülésük, ahol tavaly ilyenkor.

– Kicsit el vagyunk maradva, csak azt nem tudom miért – folytatta a mesteredző. – Aggodalomra azonban semmi ok, mert van még idő bőven, augusztus 20-ra kell top formába lendülniük a fiúknak, a lányoknak pedig pár nappal később. Több mint két hónapunk van még addig, most amondó vagyok, hogy egy olyan jó közepes szintnél tartunk. Július végén, a szombathelyi XV. Németh Pál Emléknap-Atlétika Magyar Szuperliga III. forduló C napja lesz az utolsó lehetőség a szintteljesítésre, és majd csak ezután lesz végleges a fentebb említett ranglista, ami alapján kiderül, kik indulhatnak ténylegesen a világbajnokságon. Atlétáink viszont annyira elől vannak a sorban, hogy onnan már aligha tudja őket bárki is kiütni.

A vb-re való felkészülés újabb állomása a lengyelországi Chorzów lesz, ahol a csapat Eb-t rendezik a napokban. A kontinensbajnokságot a lengyelországi Európa Játékok részeként bonyolítják le. Az Eb-n többek között ott lesz Kozák Luca, Márton Anita, Wagner-Gyürkés Viktória, Lesti Diána, Sulyán Alexa, Takács Boglárka és Rivasz-Tóth Norbert is, Halász Bence azonban kihagyja. Az idei lesz a harmadik Európa Játékok. Korábban Bakuban és Minszkben rendeztek kontinentális multisport eseményt. A nőknél 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m gát, 400 m gát, 3000 m gát, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, hármasugrás, súlylökés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás, és 4x100 m szerepel a menetrendben, akárcsak a férfiaknál, ám ott 100 m gát helyett 110-en futnak, illetve a versenyszámok sora kiegészül a 4x400 m mix-szel.

– Versenyszámonként mindössze egy atlétát lehet nevezni minden nemzetből – avatott be a részletekbe Németh Zsolt. – Jelenleg a II. divíziós 3-4-5. helyek környékén mozgunk, viszont csak az első három juthat fel az I. divízióba. Úgyhogy bravúrokra lesz szükség, hogy összejöjjön a feljutás. Az is elég lenne, ha mindenki azt nyújtaná csak, amit valóban tud. Egy-egy kilépéssel, érvénytelen dobással azonban sok pontot lehet veszíteni. Varga Donát jelenleg 2., Gyurátz Réka pedig az 5. helyen áll a mezőnyben. Jó lenne, ha Donát megtartaná pozícióját, Réka meg előre tudna lépni.