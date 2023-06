Az őszi szezont a negyedik helyen zárta a Répcelaki SE a férfi teke Szuperligában. A tavaszi szezonban egy pozíciót javítottak a vasiak, akik így bronzérmet szereztek és indulhatnak a horvátországi Slavonski Brodban sorra kerülő nemzetközi NBC Kupában.

– Az őszi szezonunk nem úgy sikerült, ahogy terveztük, úgyhogy a téli felkészülés alatt kőkemény edzéseket vezényeltem a fiúknak – mondta Kiss Zsolt, a Répcelak vezetőedzője. – Ősszel hazai pályán többször is saját hibáinkból veszítettünk értékes pontokat. Tavasszal ez megfordult, két fő riválisunkat, a Győrt és a Kaposvárt idegenben legyőztük. Tavasszal idegenben veretlenek maradtunk, hazai pályán is csak egyszer, a Zalaegerszegtől kaptunk ki. Az idei naptári évben a legjobban sikerült meccsünk a bajnok Szeged elleni döntetlenünk volt. Az utolsó dobásig kiélezett meccs volt, melyen nyerhettünk is volna. Ami a játékosokat illeti, a két válogatottunk, Móricz Zoltán és Horváth Zoltán hozták, amit vártunk tőlük, mellettük a többiek hozzátették a szükséges pluszt – tavaly óta sokat fejlődtek.

- Sajnos Kuslics Gergely sérülése miatt tavasszal nem léphetett pályára, így hét játékossal szerepeltünk. Ne felejtkezzünk el az ifjúsági együttesünkről sem, az utóbbi tíz évben nem szerepeltünk ilyen jól, most a hatodik helyen végeztünk. Visszatérve a felnőttekhez: örömteli, hogy az őszhöz képest csapatfában is fejlődtünk. Elégedett vagyok a bajnokságban és a kupában elért helyezésünkkel, minden évben az a célunk, hogy kijussunk a nemzetközi porondra. Répcelak városának, szponzorainknak tartozunk ennyivel, a helyi és más városokban élő támogatóink nélkül nem lehetnénk sikeresek. Persze nem könnyű évről-évre ilyen szintű eredményeket hozni, a tavalyi évhez képest például gyengült a csapat, de így is hoztuk az extrát.

– Július 18-án kezdjük a felkészülést, majd augusztusban edzőmeccseket játszunk, tornákra utazunk – folytatta Kiss Zsolt. – Egyik válogatott játékosunk, Horváth Zoltán távozik, a szintén Szuperligás Zalaegerszeget erősíti a jövőben. Távozik Kuslics Gergely is, aki Balogunyomban folytatja pályafutását. Ugyanakkor megegyeztünk két válogatott tekéssel, Danóczy Richárd és Somodi Károly a Győr-SZOL TC-ből érkezik és nálunk folytatja pályafutását Bólya Tamás az NB II.-es Gázművekből. A következő bajnokságnak tehát kilencfős kerettel vágunk neki.