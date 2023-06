A szezon nagy részében hiába vezette veretlenül, 100 százalékos mérleggel a bajnoki tabellát a Büki TK, a végére elfáradtak Baranyai Enikő lányai, akik három – köztük két életbevágó – vereséggel végülis épphogy lecsúsztak a dobogó legfelső fokáról, amelyet idén is a Veszprém Pannon foglalhatott el.

– Nehéz év van mögöttünk – foglalta össze az idei szezont Baranyai Enikő, a Büki TK vezetőedzője a szakosztály hivatalos közösségi oldalán. – Egy parádés őszt zártunk pontveszteség nélkül, annak ellenére, hogy az élet elég nagy akadályokat állított elénk. Ezekkel azonban mindig megküzdöttek a lányok. Bármi jöhetett szembe maximálisan bele álltak minden egyes szituációba. A tavasznak ugyanúgy mentünk neki, minden meccsen a győzelem volt a cél. Kedvező helyzetben voltunk a négy sérültünkből három már a csapat rendelkezésére állt február elejére. Ugyanúgy vetettük bele magunkat az edzésekbe. A közvetlen riválisaink is a mi malmunkra hajtották a vizet. Viszont újabb műtétek, betegségek sújtották a csapatot, illetve távozóink is voltak. Így becsúsztak vereségek, amelyek már a bajnoki elsőségbe kerültek. Büszkén állok a csapat élén, mert a lányok nagybetűs csapatként küzdöttek egész szezonban.

Hetedik helyen zárt a Sárvárfürdő Kinizsi SE gárdája.

– Az őszi szezonunk sajnos katasztrofálisan alakult sérülések, betegségek miatt – tekintett vissza az idényre Pupp Adél, a Sárvárfürdő Kinizsi SE vezetőedzője. – Tavasszal viszont már jóval eredményesebbek voltunk, hiszen tizenegy mérkőzésből hetet megnyertünk, és mindössze négyszer maradtunk alul. Jelzi a csapat erejét, hogy nemcsak a mögöttünk álló gárdákat, hanem az előttünk végző Győri SZESE, és az Ajka együttesét is legyőztük, ráadásul mindkettőt idegenben. Azt nem mondom, hogy mindvégig szemet gyönyörködtető volt a játékunk, de az akarással nem volt baj, és szerencsére az egyéni képességek terén sem álltunk rosszul.

A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U22-es, alaposan megfiatalított alakulata remekül helytállt, hiszen 22 lejátszott meccséből hatot sikeresen vívott meg, egyetlen döntetlent ért el és 15-ször kapott ki, így összesítésben a kilencedik helyen zárt Vujovic Mirkó együttese.

A Celldömölki VSE a biztos bentmaradást tűzte ki célul a szezon elején, végül a 10. pozícióban fejezte be a pontvadászatot.

– A bajnokság felénél öt játékos távozott a csapatból, ami feladta a leckét – fogalmazott Salamonné Csótár Adrienn, a CVSE vezetőedzője. – A megoldást az ifjúsági játékosok beillesztése jelentette a felnőtt keretbe. A fiatalok nagyszerűen helytálltak. Erősítettünk, Freiberger Ivett kisegítette a csapatot, újra vállalta a játékot. A SZESE és a VKLSE ellen elvesztett mérkőzések pontjai hiányoznak leginkább. Úgy gondolom, a bajnokságban sikerült fejlődnie együttesünknek, fiatalodtunk is, bizakodó vagyok a jövőt illetően.

Az újonc Répcelak óriási elánnal vágott neki a bajnokságnak, ám az NB II.-ben nem sikerült megtapadnia, 22 mérkőzéséből mindössze csak hármat tudott megnyerni és 19-szer vesztesen hagyta el a pályát. A bajnokság átszervezése miatt azonban még bizakodhat Remete Róbert csapata, amely papíron ugyan búcsúzott az NB II-től, a bürokrácia útvesztőin keresztül azonban még az is lehet, hogy ebben az osztályban marad.

– A Répcelaki SE kézilabda szakosztálya először indult az NB II.-ben, elsődleges célunk a bentmaradás volt, a pályán azonban ezt nem sikerült valóra váltanunk – mondta Turai László szakosztályvezető. – A csapat és az edzők minden igyekezete ellenére papíron búcsúzni kényszerültünk az osztálytól, mivel ez a keret most csak ennyire volt képes.

A répcelaki lányokhoz hasonlóan a szentgotthárdi fiúk is hasonló cipőben járnak, ők sem tudták meghosszabbítani NB II.-es tagságukat – elvileg. Gyakorlatilag pedig még bármi megtörténhet.

– A legnagyobb gondot az utánpótlás elsorvadása jelentette, ezt a folyamatot kellett megállítani – nyilatkozta Ernst Attila, a Szentgotthárdi VSE vezetőedzője. – Hiányzott a fiatalok és az idősek közti kohézió. Október óta folyamatosan fogyott a csapat lendülete, mivel a keret nagy része dolgozik emellett. Új alapokra kell helyezni a szentgotthárdi férfi kézilabdát, mert ebben most ennyi volt.