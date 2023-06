Az Egyesült Államokban, Floridában született, de jamaikai válogatott Marlo Sweatman két éve, 2021 nyarán igazolt Szegedről a Haladás Viktóriába. A középpályás nem csak játékával, hanem pozitív, megnyerő személyiségével hamar elfogadtatta magát - no és ami egy futballcsapat esetében még ennél is fontosabb: a pályán hamar meghatározó játékossá vált. A magunk mögött hagyott bajnokságban a 28 éves játékos 13 alkalommal volt kezdő, kétszer csere, hat gólt szerzett - ezzel a vasi együttes házi gólkirálya lett. Csakúgy mint sok játékostársa, Sweatman is kihagyott egy hosszabb időszakot, február közepén a szlovén Radomlje ellen felkészülési mérkőzésen szenvedett bokasérülést és április 21-én, több, mint két hónap kihagyást követően térhetett csak vissza a pályára.

-Hosszú szezonon vagyunk túl, sok pozitív pillanattal, de sok olyannal is, amelyekből tanulhattunk - mondta Sweatman. - Akadtak nehézségeink a bajnokságban, de a végére, a hatodik hellyel közel kerültünk céljainkhoz. Egy olyan bajnokságon vagyunk túl, ahol nagyszerű győzelmeket is arattunk, de könnyű pontokat is elveszítettünk - összességében elégedett vagyok a csapat szereplésével. Ezt az évet a tanulás évének mondanám. A legjobb mecsem a diósgyőri 2-1-es győzelmünk volt, fontos góllal sikerült segítenem a csapatot. Nem vagyok csatár, de nagyon boldog vagyok, hogy gólokat szerezhettem, találataimmal segíthettem a csapatot. Szerencsére Markó Edina bízik bennem és így védekező középpályás pozícióm ellenére támadóbb szerepkörben futballozhattam - neki is köszönhetem, hogy hat gólt szereztem. Összeségében elégedett lehetek a saját teljesítményemmel és majd azon dolgozok, hogy a következő bajnokságban még jobb teljesítményt nyújtsak. Sajnos sok csapattársamhoz hasonlóan engem sem került el a sérülés, amely sokkal inkább lelkileg, nem pedig fizikálisan tett próbára. Ráadásul távol voltam az otthonomtól, így még nehezebben viseltem ezt az időszakot. Nagyon hálás vagyok a szakmai stábnak, hogy fizikálisan és mentálisan is segítettek és hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott ebben a nehéz periódusban. Ami a nyári programomat illeti, nem utazom haza az Egyesült Államokba, Szombathelyen maradok, itt töltöm a szünetet - innen megyek kirándulni. Sajnos első körben nem kaptam meghívót a világbajnokságra készülő jamaikai válogatottba, de reménykedem, hogy a második körben számítanak rám, úgyhogy Markó Edinával edzésben maradok, ha utaznom kell, a legjobb formában és erőben mehessek az ausztráliai világbajnokságra.

Swaeatman a bajnokság során egyszer már magyarul adott videós interjút, kíváncsiak voltunk, hogy áll a nyelvünkkel.

- A magyar jól megy, kezdem elfelejteni az angolt... Persze csak vicc volt, de a nap nagy részében magyarul beszélek. És örülök, hogy egyre jobban megismerem a magyar történelmet, kultúrát. Következő célom, hogy elkezdjem megtanulni a hagyományos magyar ételek elkészítését. Noha akadtak lehetőségeim a váltásra, a következő bajnokságban is a Haladás Viktóriában futballozom - biztos vagyok benne, hogy jól döntöttem!