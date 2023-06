Szombat délelőtt a Király Sportlétesítménybe látogatott a torna diszvendége, Marco Rossi, a magyar válogatott szüvetségi kapitánya is, akit elkísért segítője, Cosimo Inguscio. Rossi belenézett néhány meccsbe, Király Gábor körbevezette a létesítményben és az ünnepélyes megnyitón is mondott néhány mondatot. Az olasz szakember hangsúlyozta: a mérkőzéseken nem kell terhet rakni a fiatalok vállára, az a lényeg, hogy élvezzék a focit, hogy szép jövő elé nézhessenek. Ezt követően a fiatalok kvázi megromahozták a kapitányt, aki papírra és cipőkre is becsületesen osztotta az autogramokat. De Varga Judit igazságügyi miniszter is a Király Sportlétesítményben szurkolt, egyik fia ugyanis az MTK U11-ben futballozik.