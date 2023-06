– Régi álmunk teljesült, ugyanis nagyon divatba jött a kártyajáték, sokan snapszeroznak különböző céllal, más-más intenzitással – mondta Táncsics Péter, a kőszegi székhellyel működő Magyar Snapszer Szövetség elnöke. – Az ország minden régiójából érkeznek a megkeresések felénk, falunapokra, sportnapokra, fesztiválokra, táborokba is hívják a szövetségünk kártyásait – és szerencsére gyakoriak a határon túli felkérések is. Egyik nap kisgyermekeknek tanítjuk a lapszámolást, másnap nyugdíjasokkal elevenítjük fel a kártyázás szabályait, harmadnap pedig profik ellen ülünk magunk is asztalhoz. Eljött az idő, hogy választanunk kell verseny és verseny között, és egyik-másik meghívásnak csak hosszú idő után tudunk eleget tenni. Összegezve: a bőség zavarával küzdünk.

A szövetség ranglistaversenyein rendre 30-40 versenyző ül asztalhoz, az idei tabellát a szombathelyi Tuczai Miklós vezeti. Ugyancsak nagy formának örvend a szintén szombathelyi Horváth Dániel, aki nemzetközi porondon tör egyre magasabb babérokra, halmozza a sikereket.

A napokban Halogyon rendezett versenyt a szövetség, ahol rutinos csákánydoroszlói kártyás, Sütő Ferenc diadalmaskodott. Szombaton 15 órakor Körmenden, a Rába-parton, a hagyományos strandfocibajnokság betétprogramjaként ülhetnek asztalhoz a snapszerosok.

– A sok nyári programunk közé mindenképpen szeretnénk még egy Vas vármegyei strandlátogatást is belezsúfolni, természetesen kártyalapokkal a zsebünkben. Idén csak szeptemberben érünk oda Sárvárra. Októberben rendezzük a párosok magyar bajnokságát, míg novemberre tervezzük az egyéni magyar snapszerbajnokságot, mindkét helyszínt pályázat útján választjuk ki – zárta szavait Táncsics Péter.