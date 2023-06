A szezon zárásaként még egy rangos tornán, a XI. Pünkösd Kupán vett részt a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U12-es és U11-es csapata. A négynapos kupának Kalocsa, Kecel és Kiskunhalas városa adott otthont, így a mérkőzések mellett a lányoknak színes programokra és kikapcsolódásra is jutott idejük – adta hírül az SZKKA hivatalos honlapja.

Az U12-es csapat – ahogy az egész szezonban – a saját korosztályában ezúttal sem talált legyőzőre, így aranyéremmel gazdagodott, ráadásul Tasnádi Luca és Takács Eszter személyében két különdíjat is bezsebeltek a szombathelyiek. A lányok szépen helytálltak az idősebbek között, az U13-as korcsoportban is, ahova a felsőházi küzdelmekbe csatlakoztak be, így edzőjük is elégedetten értékelhette a tornát.

– Összességében elégedett vagyok, a játék képe a várakozásomnak megfelelően alakult, voltak nagyon jó teljesítményt nyújtók és voltak, akiknek ez a sorozatterhelés még nehéz – értékelte a lányok teljesítményét Debreczeni György edző. – Viszont a védekezésünk nagyon szépen alakul, bátrak és határozottak voltak a lányok, nem ijedtek meg a sokkal magasabb és erősebb ellenfelektől sem.

Az U12-esek mellett az U11-es együttes is remekelt, a vasi fiatalok kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak.

– Négy nap alatt összesen hat mérkőzést játszottunk az ország több pontjából érkező csapatok ellen. A tornán a már szokásos jó védekezésünket szinte minden mérkőzésen bemutattuk és támadásban is szép dolgokat tudtunk előhúzni a tarsolyból – idézte fel Surman István edző.