Szombathely Szombaton rendezik a Haladás Sportkomplexumban a II. Kajdi János nemzetközi ökölvívóversenyt. A viadalra hazánkból és külföldről is érkeznek versenyzők, a Haladás VSE bokszolói mellett Ajkáról, Győrből, Sopronból, Kőszegről, Szentgotthárdról, Csepelről is jönnek ökölvívók. Külföldről pedig Szili István svájci klubjából érkeznek sportolók, valamint osztrák bokszolók is elutaznak Szombathelyre. A verseny díszvendége Szili István profi ökölvívó, WBO és IBO nemzetközi bajnok, Erdei Zsolt korábbi félnehézsúlyú és cirkáló ökölvívó világbajnok és Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó. A verseny 15 órakor kezdődik.

Fotó: Ervin Gallen