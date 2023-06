Ha Körmend és nyári szünet, akkor kosárlabdatábor. Az már hagyomány, hogy a tanév befejezése utáni héttől indulnak a turnusok: nagyon hamar megteltek most is. A női szakág beindítása magával hozta, hogy a fiúk mellett már lányok is szép számban vannak a táborban, ahol szakképzett edzők, testnevelők foglalkoznak a 7–15 éves korú gyerekekkel.

Mindannyian sokat tesznek Körmend utánpótlássportjáért, különösképpen a kosárlabdáért: Kocsis Tamás, Palánk Bálint, Szupper Péter, Gál László, Érsek Marcell, Péter Zsolt, Tahin Péter és Érsek István vezeti a tábori programokat, a fő cél a kosárlabda alapjainak elsajátítása és a csapatépítés. Nem titkolt szándék a toborzás sem, hiszen a kezdetekkor éppen azért szervezték meg a nyári napközis kosárlabdatábort, hogy az utánpótláscsapatokat fel tudják tölteni.

– Remek szezont zártak utánpótláscsapataink, minden egységünk az ország legjobbjai között szerepelt. Azt hiszem, egy olyan kisváros, mint Körmend, büszke lehet ezekre az eredményekre. Mielőtt az edzői stáb pihenni megy egy rövid időre, ezzel a három hétig tartó táborral koronázzuk meg az idényt. A tábor most is remek hangulatban telik, az önfeledt örömkosárlabdáról és a játékról szól – mondta Érsek István, a tábor szervezője, aki már az induláskor is ott volt 18 évvel ezelőtt.