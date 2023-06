Nehéz teherrel kelt útra Varazsdra a magyar férfi tekeválogatott. Csányi Béla szövetségi kapitány már régóta beteg volt, mégis mindenkit letaglózott a világbajnokság előtt pár nappal bekövetkezett halála. Csányi helyett a szövetségi edző, a Répcelaki SE Szuperligás csapatának trénere, Kiss Zsolt lett az együttes szakmai munkájának irányítója. A magyar válogatott keretében két répcelaki játékos, Horváth Zoltán és Móricz Zoltán is helyet kapott. A világbajnokságra 17 csapat kvalifikálta magát, a magyar válogatott az egyetlen ötcsapatos csoportba, az A felségjelűbe kapott besorolást, majd a négy csoport első két-két helyezettje jutott a nyolcaddöntőbe.

A magyar válogatott a csoportmeccseken Svédországot 6:2-re (Móricz 637 fa, Horváth 692), Olaszországot szintén 6:2-re (Móricz 659, Horváth 617), Bosznia-Hercegovinát 5:3-ra (Horváthot Móricz váltotta, összesen 618 fát ütöttek), verték, majd Németországtól 5:3-ra (Móricz 669, Horváth 645) kikaptak, így csoportjukban Németország mögött jutottak tovább. A négy közé jutásért Ausztria 5:3-ra (Móricz 686, Horváth 624) nyert a magyarok ellen. Az 5-8. helyért nem játszottak a csapatok, a több csapatfának köszönhetően a magyar válogatott az 5. helyen zárta a vb-t Érdekesség, hogy a legutóbbi vb-n szintén az osztrákoktól kapott ki a negyeddöntőben a magyar együttes és ugyancsak az 5. helyen végzett. A világbajnokságot magyar válogatottat búcsúztató Ausztria nyerte, miután a döntőben 6:2-re legyőzte Németországot.

– A svédek ellen magabiztos győzelemmel kezdtünk, majd Olaszország sem jelentett igazi akadályt, hiába játszott kiemelkedően Kiss Tamás, egy fecske nem csinált tavaszt – mondta Kiss Zsolt. – Majd Bosznia-Hercegovina ellen próbálgattuk a csapatot, melyik a legideálisabb összeállítás – szoros, kiélezett meccsen, de nyertünk. A németek ellen nem játszottunk alárendelt szerepet, nüanszokon múlt, hogy nem 4:4, hanem 3:5 lett a végeredmény. A negyeddöntőben jött Ausztria és csakúgy, mint Németország ellen, itt is kevés kellett volna a döntetlenhez, gyakorlatilag egyetlen dobáson múlt, hogy 5:3-ra kikaptunk. Több világbajnokságon jártam már, nem volt rossz a varazsdi pálya, dobható pályán játszottak a csapatok, nagy faeredmények születtek. Számunkra szokatlan terepen dobtunk, idő kellett, mire belerázódtak a fiúk. Mindenki kiadott magából mindent, de látszott, hogy a sérült Kiss, Nemes és Járfás hiányzott. Nem azt mondom, hogy velük előbbre végeztünk volna, de alakulhatott volna másként is a sorrend. Csányi Béla is nagyon-nagyon hiányzott közülünk. Azt látni kell, hogy sok csapat technikailag, mentálisan és a létesítmények tekintetében is előttünk jár, ha fejlődni akarunk, akkor az előbbiekben előre kell lépnünk.

Kiss Zsolt amolyan „beugróként”, most először (megbízott) szövetségi kapitányként irányította a csapatot.

– Szerettem volna bizonyítani, amit tudtam, megtettem, annak ellenére, hogy nagy kihívás volt a világbajnokság – folytatta a tréner. – Noha éremmel szerettünk volna hazajönni, ez nem sikerült, emiatt nem lehetek elégedett. Mégis azt mondom, az előzmények, Béla halála, a sérülések miatt ez volt a realitás, ez a csapat ennyire volt képes. Ami a két répcelaki fiút illeti, Horváth Zoltán remek kezdésével, 692 fás egyéni csúcsával magasra tette a lécet, a folytatásban már nem tudta megközelíteni ezt a teljesítményt, de összességében elégedett vagyok vele. Zoli nagyjából 640 fás átlagot hozott. Móricz játékáról minden elmond, hogy 660 fa körüli átlagával válogatottunk legjobbja volt, beérett a játéka, a csapat húzóembere volt.